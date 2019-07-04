“التايمز البريطانية”: الجامعة الأردنية ضمن أفضل الجامعات في العالم

عمان- الغد- حلت الجامعة الأردنية في المرتبة 151-200 ضمن قائمة أفضل 250 جامعة في العالم تتراوح أعمارها بين 50 والـ80 عاما حسب تصنيف مؤسسة التايمز البريطانية Times Higher Education (THE) Golden Age University Rankings للعام 2019 .

وبين مركز ضمان الجودة في الجامعة أن القائمة شملت جامعات من 50 دولة في العالم منها 46 جامعة من اليابان و24 جامعة من المملكة المتحدة و19 جامعة من الولايات المتحدة الأمريكية ولم تحتوي إلا على تسع جامعات عربية: 3 جامعات من السعودية (ترتيبها 29، 82، و101-151)، جامعتان من مصر (ترتيبها 201-250)، وجامعة واحدة (ترتيبها 151-200( من كل من الأردن والكويت والمغرب والعراق.

وأعلنت المؤسسة البريطانية هذا التصنيف معتمدة على نفس المؤشرات الخاصة بالتصنيف العالمي والذي يرتكز على 13 مؤشرا فرعيا للأداء ضمن خمسة مجالات رئيسة؛ جودة التعليم ويخصص له (30٪) من العلامة، البحث العلمي (30٪)، الاستشهاد بالبحوث العلمية (30٪)، البعد الدولي (7.5٪)، والدخل الناتج عن التعاون مع القطاع الصناعي (2.5%).