التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة يرتفع 10 أضعاف

عمان-الغد– قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن، المهندس محمد البطاينة، إن التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية ارتفع 10 أضعاف منذ نفاذ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ووصلت إلى 3 مليارات دولار في العام الماضي، وباتت تشكل نحو 20 % من إجمالي صادرات المملكة السلعية والخدمية.

واشار البطاينة، خلال الملتقى السنوي لمجلس ائتلاف التجارة الوطني برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين، الذي نظمته الغرفة التجارية الأميركية في عمان أمس، أن صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.4 %.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، الدكتور بشار الزعبي، مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، إن الحكومة الأردنية تقدر عاليا علاقات التعاون التي تربط البلدين الصديقين والتي رسختها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وأضاف ان هذه الاتفاقية تعد من أكثر اتفاقيات التجارة الحرة نجاحا وانعكاسا على الاقتصاد الأردني والتي عززت التبادل التجاري بين الأردن وأميركا ونقلته إلى مستويات متقدمة بسبب إزالة القيود الكمية والمتعلقة بالتعرفة الجمركية.

وأكد ان الولايات المتحدة، بفضل الاتفاقية، أصبحت الشريك الأبرز للأردن في مجال الصادرات والتي نمت بشكل كبير منذ نفاذ الاتفاقية في العام 2000.

واستعرض الدكتور الزعبي في مداخلته، استراتيجية جيدكو لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أن بدأت المؤسسة تنفيذ عدة برامج دعم مالي وفني لهذا الحجم من الشركات.

وقال إن المؤسسة تعمل على زيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على رفع جاهزيتها وتمكينها من الدخول بمنتجاتها إلى أسواق دولية.

وأكد أن المؤسسة بصدد اطلاق برامج دعم جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير “الصناعة تمر بظروف صعبة والصناعيون لا يملكون ترف الوقت”، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود للعمل مع برامج دولية وشركات عالمية، لاسيما وان الصناعة الأردنية قادرة على ذلك بسبب ما شهدته من تطورات.

وأضاف أن الأردن يعاني من مشكلات هيكلية، خصوصا التي تتعلق بارتفاع معدل البطالة، مؤكدا أن القطاع الخاص، والصناعي منه، هو القادر على حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال إن الدول التي حققت ازدهار كان بسبب ايلاء الاهتمام الرسمي للقطاع الصناعي. وفي مداخلة له، أكد نائب مدير البعثة التجارية في الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، رالف كوهيرنج، أهمية تأسيس تحالف تجارة في تطوير العلاقات التجارية الأردنية الأميركية وتعزيز التبادل التجاري في الاتجاهين.

وقال إن بلاده ملتزمة في دعم الاقتصاد الأردنية وتمكين الشركات الأردنية من الدخول بمنتجاتها إلى السوق الأميركية سواء صناعية أو خدمية.

واستعرض عضو غرفة تجارة الأردن، هيثم الرواجبة، المزايا التي وفرتها اتفاقية التجارة الحرة وعززها تحالف تجارة لجهة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أهمية بناء روابط بين الشركات الأردنية والأميركية لتعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة التي شكلت نقلة نوعية في زيادة صادرات المملكة.

من جهته، أكد رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة ان هيئة الاستثمار تلعب دورا رئيسا في دعم الصادرات الأردنية، مؤكداً ان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية تعتبر من اهم الاتفاقيات لتسهيل دخول البضائع والخدمات الأردنية الى السوق الأميركي.

وبين ان هيئة الإستثمار تسعى وبالتعاون مع القطاع الخاص الأردني لفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الأردنية، حيث تم عقد اكثر من ملتقى ومعرض للصناعات الأردنية في دول أفريقيا كونها من أكبر الأسواق المستهلكه ولمنافسة البضائع الأردنية في تلك الأسواق.