محمد نصرو*

جواز فعل الخطأ للضرورة وترك الواجب لا يعني استحسانه أبداً،يبقى الخطأ خطأ،والحرام حراما،فشرب الخمر للضرورة لا يعني تغير حكم شرب الخمر في العموم ،فيبقى شرب الخمر حراااماً ولكن يسقط الإثم عن المضطر،فقال الله عز وجل :(…. فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ) ولم يقل فقد أبيح له!؛ لذلك:

يبقى التباعد في صفوف المصلين خطأ لوجهين:

١_لأنه خلاف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وندبه وحث عليه!

٢_لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولم يكن له سلف في الأمة من قبل.

لكنه؛ليس شرطا لصحة الصلاة ولا من أركانها،فالصلاة بالتباعد صحيحة ولا حرج في ذلك.

ويسقط إثم التباعد في الصفوف والحرج لرفع الضرر،والله أعلم

فحكم التباعد في صفوف المصلين حفظا للنفس البشرية

وخوفا من انتشار الأوبئة والأمراض

يعتمد على النظر في مقاصد الشريعة لحفظ النفس البشرية ومستندا للقواعد الشرعية الآتية:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“فإذا كان التباعد في الصفوف مفسدة؛ومفسدة التراص في الصفوف أعظم،فيرتكب أخفهما”.

“وإذا ترتب على التباعد مفسدة أعظم من مفسدة إغلاق المساجد فيصار إلى ارتكاب أخفهما”.

معنى القاعدة: إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر، فيحمل بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة، لأن الضرورة تتقدر بقدرها.

وهذه القاعدة المذكورة، وكذلك قاعدة: “إذا اجتمع الضرران أسقط الأكبر للأصغر”، و”الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”، و”يختار أخفَّ الضررين”، و”يختار أهونَ الشرين” – متحدة المعنى، ليس بينها فرق إلا في صياغة القاعدة.

دليلها:

عن أنس، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فوثب إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُزْرِموه، ثم دعا بدَلْوٍ من ماء، فصُبَّ عليه).

الميسور لا يسقط بالمعسور

معنى القاعدة إجمالاً في الشرع:

أن المأمور به إذا لم يتيسَّر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع؛ لعدم القدرة عليه، وإنما يمكن فعل بعضه مما يمكن تجزُّؤه، فيجب فعل القدر الذي يقدر عليه، ولا يترك الكلَّ بسبب ترك الذي يشقُّ فعله.

فمتى أمكن المكلف أن يأتي ببعض العبادة دون بعضها، فإنه يجب عليه أداء ما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا يترك المقدور عليه بسبب ترك المعجوز عنه.

فإذا كانت: (المشقة تجلب التيسير)، والتخفيف على المكلف وسقوط التكاليف عنه عند ذلك، فعليه أن يعلم أن ذلك محصورٌ فيما عجز عنه شرعًا، وأمَّا ما كان مقدورًا له وفي استطاعته فإنه لا يسقط عنه، بل يجب عليه أن يأتي به ومن هنا نصَّ فقهاء المالكية ضمن قواعدهم على أن: “مَن اضطرَّ إلى مخالفة أصلٍ، أو قاعدةٍ، وجب عليه تقليل المخالفة ما أمكن”.

وهذا يعني: أن المكلف إذا اضطرَّ إلى ترك الواجب؛ بسبب المشقَّة والعذر والحرج الذي جاءت الشريعة بمراعاته واعتباره وإزالته عن المكلف، فإنه يترك فقط ما يعسُر عليه، وأمَّا ما يسهل عليه ويكون في مقدوره واستطاعته فإنه يأتي به امتثالاً لله – سبحانه.

درء المفاسد أَولى من جلب المصالح

معنى القاعدة:

إذا تعارَضَت مفسدة ومصلحة يقدم رفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأن الشرع اهتم بالمنهيَّات أشدَّ من اهتمامه بالمأمورات.

فإذا ترتب على التراص والتقارب بالصفوف وهو مصلحة مفسدة؛يترك فعل المصلحة لرفع المفسدة

دليلها:

1- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108].

2- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((… فإذا أمرتُكم بشيء، فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتُكم عن شيء، فانتهوا)).

إذا كان في أداء صلاة الجماعة بالتباعد وقايةً من العدوى حسبما يقرر أهل الاختصاص، فلا حرج في ذلك التباعد خشية انتقال العدوى.

ويجب علينا ألا ننسى حكم التراص حيث أنه الأصل والسنة؛

حكم التراص والتقارب في صفوف المصلين بالوضع الطبيعي وبغير خوف من العدوى أو انتشار الأمراض:

عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَوُّوا صُفُوفَكُمْ , فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ ) رواه البخاري ( 690 ) ومسلم ( 433) , وفي رواية للبخاري ( 723 ) : ( سَوُّوا صُفُوفَكُمْ , فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ ) .

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ : ( اسْتَوُوا , وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ) رواه مسلم (432 ) .

وعن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ ، فَقَالَ : ( عِبَادَ اللَّهِ ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) . رواه البخاري ( 717 ) ومسلم (436) .

قال النووي في “شرح مسلم” :

” قَوْله : ( يُسَوِّي صُفُوفنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاح ) الْقِدَاح هِيَ خَشَب السِّهَام حِين تُنْحَت وَتُبْرَى , مَعْنَاهُ : يُبَالِغ فِي تَسْوِيَتهَا حَتَّى تَصِير كَأَنَّمَا يُقَوِّم بِهَا السِّهَام ، لِشِدَّةِ اِسْتِوَائِهَا وَاعْتِدَالهَا ” انتهى .

إتمام الصفوف ووصلها وعدم وجود فرج بينها ، وقد روى أبو داود

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ) صححه الألباني .

وروى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) .

فهذه النصوص واضحة في وجوب تسوية الصفوف والتراص فيها , قال البخاري رحمه الله في صحيحه : ( باب إثم من لا يتم الصفوف ) , وأورد فيه بسنده عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ : مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ( مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلا أَنَّكُمْ لا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ ) رواه البخاري (724) .

قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” : ” يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم :

( سوّوا صفوفكم ) ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) , ومن ورود الوعيد على تركه , فترجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب , وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن , ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوِّ صحيحة , لاختلاف الجهتين , ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة ” انتهى .

ومِن تسوية الصُّفوف : التقاربُ فيما بينها ، وفيما بينها وبين الإِمام ؛ لأنهم جماعةٌ ، والجماعةُ مأخوذةٌ مِن الاجتماع : ولا اجتماع كامل مع التباعد، فكلما قَرُبَت الصُّفوفُ بعضها إلى بعض ، وقَرُبَت إلى الإِمام كان أفضل وأقرب إلى السنة.

*داعية إسلامي

ملاحظة: لا يعتبر هذا المقال فتوى شرعية وإنما يعبر عن رأي صاحبه، وتعتمد الفتوى من دائرة الإفتاء الأردني