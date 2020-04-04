التبرعات النقدية تتواصل لصندوق همة وطن

عمان – واصلت العديد من البنوك والشركات والأفراد الواجب الوطني بالتبرع لصندوق (همة وطن)، الذي أنشىء بموجب أمر الدفاع 4 لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد ومواجهة آثاره.

وقال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الصندوق، عبد الكريم الكباريتي، إن التبرعات التي أعلن عنها اليوم السبت، جاءت من بنك الإسكان الذي رفع تبرعه إلى 3 ملايين دينار، وبنك الاتحاد مليون دينار، وشركة الأرض وهاشم 250 ألف دينار، ومحمود ملحس 250 ألف دينار.

وأشار كذلك إلى تبرع مجموعة العليان التجارية بمبلغ 150 ألف دينار، وموظفي الإدارة العليا التنفيذية بالبنك الأردني الكويتي بمبلغ 105 الآف دينار، و100 ألف دينار من شركة المركز العربي للدراسات الهندسية ممثلة بمالكيها عمر عبدالهادي وعزالدين كتخدا، و100 ألف دينار من شركة مصانع الكابلات المتحدة، و100 ألف دينار من الأجنحة العربية.

ولفت الكباريتي إلى تبرع مقدم من عبدالحليم الموحد بقيمة 100 ألف دينار، وغرفة صناعة الأردن 100 ألف دينار، ومؤسسة محمد كريم ابو راشد 100 ألف دينار، ومجموعة الهزاع الاستثمارية 100 ألف دينار، وشركة موزيكو وهاشم هاشم بمبلغ 100 ألف دينار، ومجموعة الخليج للتأمين/ الأردن 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 100 ألف دينار من شركة الشرق العربي للتأمين.

يذكر ان شركة Advvise، تبرعت بإعداد خطة العلاقات العامة والترويج الإعلامي للصندوق وستقوم بكتابة المحتوى وخطط الاتصال الاستراتيجي لغايات إيصال رسالته وأهدافه بكفاءة وفعالية.

وستقوم شركة dot.jo باستحداث وتأسيس صفحة الكترونية لصندوق (همة وطن)، بالإضافة إلى تأسيس صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانستغرام ولينكدإن وإدارتها.

كما ستقوم الشركة بعمل Branding للصندوق ولوغو خاص ليتم استخدامه في كافة المواقع والصفحات ذات الصلة.-(بترا)