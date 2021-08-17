التبرع بالدم.. عطاء كبير ينقذ الأرواح

عمان- لدم الإنسان قدسية عالية لدرجة أنه لا يمكن تصنيعه، الأمر الذي يجعل منا المصدر الوحيد للدم الضروري لإنقاذ الأرواح. والتبرع بالدم هو عمل من أعمال الخير والكرم، ولكن أيضًا له فوائد صحية للمتبرع.

فوائد التبرع بالدم:

الحصول على فحص طبي مصغر: يفحص الدم الذي جمع للتأكد من خلوه من الأمراض. وفي حال كانت النتائج إيجابية، يتم إخطار المتبرع على الفور.

الحد من خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الرجال في منتصف العمر للذين يتبرعون بالدم بانتظام.

تحسين الصحة العقلية العامة من خلال مساعدة الآخرين: تظهر الأدلة أن مساعدة الآخرين يمكن أن تساعد في تقليل التوتر، وتحسين المشاعر العاطفية، كما أنها تفيد الصحة البدنية للفرد.

من الذي يحتاج إلى نقل الدم؟

المرضى الذين يعانون من فقر الدم المزمن أو اضطرابات النزيف، كالذين يعانون من النزيف باستمرار أو لديهم أعراض كبيرة تشير لحدوث نزيف مفاجئ مثل: ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الضعف.

مرضى السرطان.

الجرحى أو المرضى الذين يخضعون لعملية جراحية.

مرضى الصدمات، مثل أؤلئك الذين يعانون من حوادث السيارات.

المرضى الذين يعانون من عدوى شديدة أو أمراض الكبد، في حال عجز الجسم عن إنتاج الدم أو أحد مكوناته بصورة منتظمة.

النساء الحوامل المصابات بفقر الدم.

قد يكون التبرع بالدم مفيدًا للمتبرعين، ولكن من المهم أن نعلم أن الفضل في إنقاذ آلالاف الأرواح يعود بعد الله للمتبرعين. فيمكن لوحدة واحدة من الدم أن تنقذ ما يصل إلى ثلاثة أرواح. وبحسب وزارة الصحة، فقد بلغ عدد المتبرعين 115،980 متبرعًا في الأردن خلال العام 2018 بينما بلغ عدد العمليات الجراحية وحدها 256183 عملية.

“يمكنك التبرع بانتظام إذا”:

كنت بصحة جيدة ولم تتناول أي أدوية.

كان وزنك لا يقل عن 50 كغم.

كان عمرك 17 سنة على الأقل.

أن تكون المرأة حاملا.

من لا يستطيع التبرع بالدم؟

إذا كان الشخص لا يستوفي المعايير المذكورة أعلاه أو لا يحمل بطاقة هوية وطنية أردنية أو جواز سفر أردنيٍّ صالحٍ للسفر، فلا يمكنه التبرع بالدم في الأردن. تشمل الحالات الأخرى التي تمنع الشخص من التبرع: إجراء وشم أو ثقب في الأشهر الستة الماضية، أو السفر في العام الماضي أو الإقامة خلال السنوات الثلاث الماضية في منطقة معرضة لخطر الإصابة بالملاريا.

إن الإصابة بمرض مثل: السرطان أو الناعور أو فيروس نقص المناعة المكتسبة أو التهاب الكبد B أو C هي أيضًا عوامل لا تؤهل الفرد للتبرعِ بالدم.

الجمعية الملكية للتوعية الصحية

مجلة نكهات عائلية