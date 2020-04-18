التبرع بنسبة من رواتب موظفي صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وشركاته التنموية التابعة

عمان -الغد- نظراً لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية جراء وباء فيروس كورونا وتماشياً مع قرارات مجلس الوزراء، فقد قرر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية التبرع بما نسبته 10% من رواتب موظفي الصندوق وشركاته التنموية التابعة ممن تزيد رواتبهم الشهرية عن 1500 دينار.

وتأتي هذه الخطوة إيماناً من الصندوق بأهمية التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع.

يذكر أن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومن خلال موظفيه قدم في بداية الأزمة تبرعاً بقيمة 30 ألف دينار لحساب الخير الخاص بتبرعات المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.