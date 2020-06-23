“التجارة العالمية”: تراجع التجارة في العالم بنسبة 18,5% في الفصل الثاني من العام

جنيف- توقعت منظمة التجارة العالمية أن تسجّل التجارة في العالم تراجعاً تاريخياً بنسبة 18,5% في الفصل الثاني من العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، إلا أنها أكدت أن الانكماش سيكون أقلّ خطورة من المتوقع بفضل “استجابة الحكومات السريعة”.

وقال المدير العام للمنظمة روبيرتو أزيفيدو وفق ما نقل عنه بيان، إن “انهيار التجارة الذي نشهده اليوم هو بحجم لا مثيل له – سيكون في الواقع الانهيار الأكبر على الإطلاق”.

وأضاف “لكن هناك مع ذلك جانب مريح مهمّ: كان يمكن أن يكون الانهيار أسوأ بكثير. إنه نبأ إيجابي بالفعل، لكن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتراخي”.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة التي قامت بها منظمة التجارة العالمية، تراجع حجم تجارة البضائع بنسبة 3% على أساس سنوي في الفصل الأول من العام. وتشير التقديرات الأولى للفصل الثاني، الفترة التي أثّر الفيروس واجراءات العزل المرتبطة به على قسم كبير من سكان العالم، إلى تراجع بنحو 18,5%.

واعتبر مدير المنظمة أن القرارات المتخذة من جانب الحكومات “كانت ضرورية لتخفيف الضربة التي تلقاها الإنتاج والتجارة”، مؤكداً أنها “ستواصل تأدية دور مهم عبر تحديد وتيرة الانتعاش الاقتصادي”.

وقال “لضمان انتعاش قوي للانتاج والتجارة في العام 2021، ينبغي أن تذهب كافة السياسات المتعلقة بالميزانية والمالية والتجارية في الاتجاه نفسه”.-(ا ف ب)