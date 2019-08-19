“التجارية الأردنية” تكرم الأول على المملكة بـ”ميتسوبيشي ASX”

عمان- تحت رعاية صاحبة السمو الملكي، الأميرة سمية بنت الحسن، قامت الشركة التجارية الأردنية وكلاء ميتسوبيشي في الأردن ممثلة برئيس مجلس الإدارة/ المدير العام شحاده شحاده الطوال، وبالتعاون مع مدارس الحكمة، بتكريم الطالب أحمد سامي عثمان الأول على المملكة على الفرع العلمي والذي حقق 100 % لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة في الأردن، ضمن حفل تكريم مدارس الحكمة الثانوية لطلابها الأوائل الذي أقيم في فندق الرويال. ولقد جاء تكريم الشركة التجارية الأردنية من خلال تقديم سيارة ميتسوبيشي ASX هدية للطالب أحمد؛ حيث عبرت الشركة عن فخرها واعتزازها بإنجاز الطالب أحمد الذي عكس نموذج الطالب المجتهد والطموح، فكسر كل المقاييس وحقق إنجازا لم يسبق لأحد أن حققه. وأرادت الشركة أن تكون ميتسوبيشي ASX، سيارة المتميزين، وهي أول رفيق له على طريق النجاح والإنجاز المتواصل. ويذكر أن الحفل قد حضره سعادة الأستاذ فوزي بالي رئيس هيئة المديرين في مدارس الحكمة، وسعادة الأستاذ منذر الصوراني نقيب نقابة أصحاب المدارس الخاص وأولياء أمور الطلبة المكرمين.