“التجارية الصناعية” تطلق أحدث مجموعات شاحنات UD في المملكة

عمان– أعلنت الشركة التجارية الصناعية، الوكلاء الوحيدون والحصريون في المملكة الأردنية الهاشمية لشاحنات UD، عن إطلاق أحدث مجموعة من شاحنات UD الجديدة كليا، والتي أصبحت اليوم تابعة لمظلة مجموعة فولفو الأوروبية ضمن حفل الإطلاق الذي أقيم يوم الاثنين 29/4/2019 في فندق فورسيزونز عمان بحضور كل من السيد ناجح الصعوب – مدير المبيعات في الشركة التجارية الصناعية، مراد هيدنا – مدير / شاحنات UD في الشرق الأوسط وشرق وشمال أفريقيا، ميكيتو ماروياما – مدير منتج / شاحنات UD في الشرق الأوسط وشرق وشمال أفريقيا، والسيد وهاج مالك – مدير المبيعات في منطقة الخليج / شاحنات UD في الشرق الأوسط وشرق وشمال أفريقيا.

ويعرف عن شاحناتUD، الشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ذات أغراض النقل الخاصة، بأنها تجمع بين المتانة اليابانية والتكنولوجيا الأوروبية، صُممت وصُنعت بما يتناسب مع جميع احتياجات السوق المحلي للشاحنات متعددة الأغراض من أعمال التوزيع ونقل لمسافات طويلة. كما وتتميز شاحنات UD بتوفيرها للوقود وقدرتها على العمل في الطرق السليمة والوعرة ومواقع البناء.

ويذكر أن شاحنات UD تلبي متطلبات جميع الزبائن بعدة أبعاد ومحركات وحمولات تتراوح من 6 طن ولغاية 30 طن. وعلق السيد ناجح الصعوب على الحدث قائلا : “تعتبر شاحنات UD الجديدة هي ثمرة التعاون بين الخبرة اليابانية والتكنولوجيا الأوروبية وهي تشكل نقلة نوعية في عالم الشاحنات الثقيلة وخطوة هي الأهم في تاريخ الشركة التجارية الصناعية.”