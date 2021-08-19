التجاري الأردني الراعي الحصري لمعرض “صنع بعزيمة”

انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على دعم المبادرات والأنشطة الوطنية البنّاءة التي تهدف الى تمكين أفراد المجتمع وجعلهم عناصر فعالة فيه، قام البنك التجاري الأردني مؤخراً بدعم وتقديم الرعاية الحصرية لمعرض “صنع بعزيمة” لعرض وبيع منتوجات نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل من الرجال والنساء والذي أقامته مديرية الأمن العام بالتعاون مع جمعية إنجاز للتوعية المجتمعية في عمان بتاريخ 5/08/2021.

وحيث قام بافتتاح المعرض مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد الركن وليد قشحه صباح الخميس الموافق 5/8/2021 وقد أحتوى المعرض على عديد من المنتوجات التي قام النزلاء بصناعتها يدوياُ مثل الأثاث المعدني والخشبي ، والتحف ، والخزف ، والنحاسيات ، والمنسوجات.

وتأتي فكرة المعرض إنطلاقا من نهج إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام بضرورة إستحداث برامج اصلاحية للنزلاء تمكنهم من الانخراط في المجتمعليصبحوا عناصر بناءة وفاعلة فيه.

وحيث أكدت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الى أن ريع هذه المنتوجات يعود في جزء كبير الى النزيل نفسه، والباقي يصرف على المشاغل المتواجدة بالمراكز حتى تتمكن من الإستمرار في عمليات تدريبهم وتوفير المواد اللازمة لذلك.

وفي ختام المعرض، قامت إدارة جمعية إنجاز الأردنية للتوعية المجتمعية بتقديم درع شكر للبنك التجاري الأردني تقديراً لجهوده بصفته الجهة الحصرية والوحيدة الداعمة لهذا المعرض كما قامت بشكر إدارته الكريمة على دعم هذا المعرض الذي ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتوفير كافة المستلزمات مما حقق النجاح والإستمرارية في تقديم الخدمة والمستوى الرفيع الذي وصل إليه هذا المعرض.