“التجاري الأردني” و”الأزبكية” يطلقان معرضاً للكتاب

عمان- أطلق البنك التجاري الأردني، مؤخراً، يوماً ثقافياً في مبنى الإدارة العامة للبنك في عمان، قدم فيه وبالتعاون مع مكتبة خزانة الكتب- أزبكية عمان، معرضاً للكتب شارك فيه وحضره موظفو وموظفات البنك كافة.

وتعد هذه المبادرة واحدة من مبادرات عديدة قام البنك بإطلاقها كجزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه موظفيه، والتي تهدف الى ترسيخ مفاهيم جديدة للعمل الثقافي والاجتماعي وتعزيز توجهات الموظفين والموظفات نحو الثقافة.

وقد لقي المعرض إقبالاً كبيراً من موظفي البنك الذين بدورهم أشادوا بهذه المبادرة الثقافية التي تشكل جزءاً مهماً من النهوض ببيئة العمل لأي مؤسسة.