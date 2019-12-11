شركات وأعمال

“التجاري الأردني” يرعى بازار “العيد المجيد”

منذ ساعة واحدة
جانب من فعاليات البنك التجاري الأردني -(من المصدر)

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عمان– قام البنك التجاري الأردني مؤخراً برعاية بازار العيد المجيد الذي أقامه النادي الأرثوذكسي بمناسبة الأعياد المجيدة في مقره الكائن في عمان في الفترة ما بين 6-7/12/2019 والذي تخلله العديد من الفعاليات والنشاطات العائلية الممتعة.
حيث تم تخصيص جناح للبنك في منطقة البازار شارك فيه فريق من موظفي البنك وقاموا من خلاله بعرض لمنتجات وخدمات البنك وتعريف الحضور بها بالاضافة الى توزيع الهدايا عليهم.

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