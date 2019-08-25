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التجاري الأردني يطلق حملة مضاعفة الرصيد مع خدمة التوفير الآلي

منذ 34 دقيقة

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أطلق البنك التجاري الأردني مؤخراً حملة اعلانية لمضاعفة الرصيد مع خدمة التوفير الآلي AutoSave ، حيث سيقوم البنك وابتداءً من تاريخ 1/09/2019 ولغاية 30/11/2019 بمضاعفة مبلغ التوفير الآلي الشهري الذي يقوم العميل بتجميعه في حسابه التوفير عند استخدامه بطاقة الخصم المباشر للمشتريات على نقاط البيع (POS) وحركات الشراء الإلكتروني محلياً ودولياً.
ويأتي اطلاق هذه الحملة كمكافأة من البنك لتحفيز وتشجيع عملائه على الادخار ولجعله عادةً يومية أكثر سهولة ومرونة تتناسب مع نمط وأسلوب حياتهم.
من الجدير بالذكر أن خدمة التوفير الآلي AutoSave هي خدمة بسيطة تساعد العميل على التوفير دون أن يبذل أي مجهود ودون الحاجة الى تنظيم وتخطيط نفقاته الشهرية، فكل ما عليه هو الاشتراك بالخدمة، وعند كل عملية شراء سيقوم بها على نقاط البيع أو الانترنت من خلال بطاقته الخصم المباشر، سيتم تقريب المبلغ المدفوع للمشتريات لأقرب دينار وتحويل هذا الفرق تلقائياً الى حسابه التوفير. وبذلك يقوم العميل بالتوفير آلياً ومشاهدة رصيد حسابه التوفير ينمو يوماً عن يوم دون أن يشعر.

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