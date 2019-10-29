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“التجاري الأردني” يطلق مبادرة “أنتِ الأهم” للتوعية بسرطان الثدي

منذ 18 دقيقة
مبنى البنك التجاري الأردني-(من المصدر)

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عمان- انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية في الحرص على سلامة المرأة وتأكيداً لأهميتها في المجتمع، قام البنك التجاري الأردني مؤخراً بإطلاق مبادرة “أنتِ الأهم” للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الفحص والكشف المبكر، وذلك تزامناً مع حملة هذا العام تحت شعار “#لا_تستني_الأعراض_وافحصي” التي أطلقت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) للتوعية بسرطان الثدي.
وشاركت موظفات البنك كافة في هذه المبادرة لتقديم الدعم والتشجيع لكل السيدات والآنسات وحثهن على ضرورة الفحص المبكر الذي يسهم بنسبة 90 % في الشفاء من مرض سرطان الثدي.

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