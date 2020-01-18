“التجاري الأردني” يعقد اجتماعا لانطلاقة 2020

عمان- عقد البنك التجاري الأردني مؤخرا في فندق لاند مارك – عمان اجتماعا تحفيزيا لموظفيه تحت عنوان: تميّز – Stand Out 2020 بحضور رئيس مجلس الإدارة ميشيل الصايغ والمدير العام سيزر قولاجن، وذلك لتشجعيهم على الارتقاء والتميّز في العام 2020 واستقبال العام الجديد بكل تفاؤل وايجابية وبذل أقصى الجهود لخدمة العملاء وتقديم كل ما هو أفضل لهم.

حيث شارك كافة موظفي قطاع الأفراد من الإدارة العامة والفروع في الاجتماع، وقاموا خلاله باستعراض أهم انجازاتهم في العام 2019 والأهداف الاستراتيجية ورؤيتهم للعام الجديد، كما تخلل الاجتماع توزيع دروع تكريمية للمدراء والموظفين الذين تميّزوا بانجازاتهم في العام 2019.

وعن هذا الاجتماع، قال سليم صوالحة / مساعد مدير عام أعمال مصرفية أفراد وفروع : ” يهدف هذا اللقاء السنوي مع كافة موظفي البنك من قطاع الأفراد الى تشجيعهم وحثهم على الاستمرارية في الابداع والتميّز والارتقاء دائما بالخدمات المقدمة للعملاء وذلك تماشيا مع خطة البنك للعام 2020 في تطوير كافة خدمات ومنتجات البنك لنتميز بها في القطاع المصرفي وبما يلبي احتياجات عملائنا الحاليين والمستهدفين “