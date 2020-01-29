“التجاري الأردني” يفتتح ثاني فرع تجاري “إكسبرس” في أبو السوس

عمان- افتتح البنك التجاري الأردني مؤخراً ممثلاً برئيس مجلس إدارته ميشيل الصايغ فرعه “تجاري إكسبرس” الثاني في منطقة أبو السوس / البيادر، والذي يعتبر مفهوما جديدا للفروع البنكية يتمثل في “بنك الحي Neighborhood Bank” الذي ينفرد البنك التجاري بإطلاقه لأول مرة في الأردن، وحيث يقدم “تجاري إكسبرس” كافة الخدمات المصرفية لعملاء الأفراد فقط بالقرب من أماكن سكنهم، وبأوقات دوام مرنة غير تقليدية تتناسب مع أسلوب ونمط حياتهم.

هذا وقد حضر حفل الافتتاح إلى جانب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للبنك سيزر قولاجن وبعض من إعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إضافة إلى بعض المدعوين من سكان وأهالي المنطقة.

ويتميز فرع “تجاري إكسبرس” بتصميمه العصري وبموقعه الاستراتيجي بين الأحياء السكنية، حيث يستقبل العملاء خمسة أيام بالأسبوع من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 12 ظهرا لغاية الساعة 8 مساء. كما يقدم “تجاري إكسبرس” كافة الخدمات المصرفية لعملاء الأفراد كفتح الحسابات بكافة أنواعها، وخدمات السحب والإيداع النقدي، وخدمات الإصدار الفوري لبطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مسبقا، وخدمات القروض المتنوعة.

من جهته، صرّح الصايغ قائلا : يأتي افتتاح فرع “تجاري إكسبرس” في أبو السوس كترجمة فعلية لشعارنا “أقرب إليك” على أرض الواقع، فنحن حريصون دائما على التوسع في شبكة فروعنا لتشمل معظم مناطق المملكة بحيث نكون أقرب لعملائنا، ولتلبية احتياجاتهم المصرفية بالشكل الأمثل.