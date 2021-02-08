التجاري الأردني يفتتح فرع “تجاري إكسبرس” في بوليفارد العبدلي

احتفل البنك التجاري الأردني مؤخراً ممثلاً برئيس مجلس إدارته سعادة السيد ميشيل الصايغ بافتتاح فرع “تجاري إكسبرس” في منطقة بوليفارد العبدلي، حيث يقدم “اكسبرس العبدلي” كافة الخدمات المصرفية للأفراد فقط بالقرب من أماكن سكن العملاء لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم البنكية خلال أوقات خدمة تناسب أسلوب ونمط حياتهم السريع.

هذا وقد حضر حفل الاحتفال الى جانب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للبنك سيزر قولاجن وبعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء من الإدارة التنفيذية.

ويتميز فرع “اكسبرس العبدلي” بموقعه القريب من الأحياء السكنية والمراكز والأسواق التجارية في المنطقة، كما يتميز بأوقات خدمة مرنة ومطوّلة ومختلفة عن أوقات الخدمة في الفروع الاعتيادية، وهي من يوم الأحد الى الخميس من الساعة 10 صباحاً لغاية 6 مساءً. كما يقدم “اكسبرس العبدلي” كافة الخدمات المصرفية للأفراد مثل: فتح الحسابات وخدمات السحب والإيداع النقدي والشيكات وخدمة الأصدار الفوري لبطاقات الخصم المباشر اضافة الى خدمات القروض بكافة أنواعها.

من جهته، صرّح الصايغ قائلاً : يأتي افتتاح فرع “اكسبرس العبدلي” في منطقة بوليفارد العبدلي تأكيداً على نجاح هذا المفهوم في تلبية احتياجات عملائنا المصرفية بشكل سريع وعملي ومعاصر، علماً بأن هذا ثالث فرع “تجاري اكسبرس” لنا، وسنقوم بالتوسع بافتتاح فروع اكسبرس اخرى في مناطق مختلفة قريباً لنكون دائماً الأقرب الى عملائنا.