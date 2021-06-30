التجاري الأردني يوقع اتفاقية تفاهم مع شركة التأمين الأردنية

عمان- وقع البنك التجاري الأردني مؤخرا اتفاقية تفاهم مع شركة التأمين الأردنية وذلك لتقديم خدمة التأمين المجاني على الحياة بتغطية تأمينية تصل لغاية 25 ألف دينار على حساب تجاري توفيري كميزة إضافية إلى المزايا الأخرى التي يقدمها هذا الحساب من جوائز نقدية متنوعة (يومية وأسبوعية وربع سنوية وجوائز كبرى في منتصف ونهاية العام) يصل مجموعها لـ 1.500.000 دينار.

وقد جاءت هذه الاتفاقية التي وقعها من جانب البنك، المدير العام – سيزر قولاجن، فيما وقعها من جانب شركة التأمين الأردنية مديرها العام – عماد عبدالخالق، تعزيزا للتعاون المشترك بين البنك والشركة وتجسيدا لمساعي البنك المتواصلة في تقديم المزيد من المزايا المتنوعة والقيمة التي يقدمها لعملائه.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، صرح قولاجن: “نحن ملتزمون دائما بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لعملائنا، وخاصة منتج حسابات “تجاري توفيري” الذي يتميز به البنك على مستوى القطاع المصرفي ككل من حيث المزايا التنافسية التي ينفرد بها هذا المنتج مثل أقل رصيد افتتاحي للحساب؛ فقط 100 دينار تؤهلك للدخول في السحب على جميع الجوائز النقدية اليومية والأسبوعية إضافة إلى الجوائز النقدية الكبرى وميزة التأمين المجاني على الحياة”.

كما علق عبدالخالق على هذه الاتفاقية قائلا :” تعتبر شركة التأمين الأردنية من الشركات الرائدة في مجال التأمين ونحن سعداء بتعاوننا مع البنك التجاري الأردني لتوفير خدمة التأمين على الحياة لعملاء تجاري توفيري ونفخر بشراكتنا مع مؤسسة مصرفية نتقاسم معها الرؤية والقيم والأولويات ذاتها بوضع العميل دائما في المقام الأول إلى جانب جهود الابتكار ومواكبة التطور والتي تعزز تميزنا معا في السوق الأردني”.