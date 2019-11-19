“التجاري” و”تنمية” يوقعان اتفاقية تزويد خدمات

عمان- قام البنك التجاري الأردني، مؤخراً، بتوقيع اتفاقية تزويد خدمات مع مؤسسة “تنمية” شبكة مؤسسات التمويل الأصغر الرسمية في الأردن، تقوم المؤسسة بموجبها بتزويد البنك بتقارير أداء ربعية مفصلة تعكس أداء قطاع التمويل الأصغر لمساعدة البنك على تخطيط المحفظة الاقتراضية بناءً على الإحصائيات المتوفرة في هذه التقارير.

وقد وقع الاتفاقية ممثلاً عن البنك رامي حديد/ نائب المدير العام للأعمال المصرفية شركات، وعن جانب “تنمية” سليم النمري/ المدير التنفيذي، وبحضور عدد من مديري الإدارة التنفيذية من كلا الجانبين.

ومن جانبه، علّق حديد على توقيع الاتفاقية، قائلاً: “إن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تعزيز دور البنك في توجيه الإقراض الفعال لشركات ومؤسسات التمويل الأصغر في المملكة، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات تبين أداء قطاع التمويل الأصغر، والمساهمة من خلال هذه الشركات في تمويل المشاريع متناهية الصغر لأثرها المباشر في خلق فرص العمل ومحاربة البطالة”.

كما صرح النمري، قائلاً: “إن الهدف من هذه الاتفاقية هو تعميق العلاقة التكاملية بين قطاع التمويل الأصغر الرسمي والجهاز المصرفي الأردني، وذلك لتحقيق معدلات شمول مالي أكثر متانة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في الأردن”.

ومن الجدير بالذكر أن “تنمية” شبكة مؤسسات التمويل الأصغر تأسست في الأردن العام 2007 وسجلت رسمياً كمؤسسة غير ربحية في وزارة الصناعة والتجارة كممثل عن مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن وتضم في عضويتها تسع شركات أعضاء: “الأهلية للتمويل الأصغر، فينكا للتمويل الأصغر، فيتاس الأردن، دائرة الإقراض الصغير في الأونروا، إثمار للتمويل الأصغر الإسلامي، شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، الشركة الأردنية للتمويل الأصغر “تمويلكم”، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، الأمين للتمويل الأصغر”.