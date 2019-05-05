“التجاري” يبدأ توزيع طرود الخير الرمضانية

عمان- انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية تجاه المناطق الأقل حظاً والتي يوليها البنك التجاري الأردني اهتماما خاصا في شهر رمضان المبارك من خلال حملة البنك الرمضانية (أقرب إليك)، فقد قام البنك التجاري الأردني بتوزيع طرود الخير الرمضانية على العديد من الأسر المعوزة والمنتشرة في مناطق المملكة المختلفة، وذلك استمراراً لنهجه السنوي تجاه هذه الأسر.

وعلى هذه الحملة، علق مدير عام البنك التجاري الأردني، سيزر قولاجن: “إن هذه الحملة يتبناها البنك منذ سنين للمساهمة في تخفيف العبء المعيشي خلال هذا الشهر الفضيل على الأسر المعوزة، وذلك تجسيداً لمسؤوليته المجتمعية تجاه المجتمع المحلي”.

وأضاف “أن هذه الحملة تؤكد أننا مجتمع متكافل ومتضامن في هذا الشهر الفضيل تأكيداً لديننا الحنيف الذي حثنا على ذلك وترسيخاً لرسالتنا في البنك التي هي جزء من هذا المجتمع الذي نعيش به”.