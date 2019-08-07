“التجاري” يحتفي برابح الجائزة النقدية الكبرى 500 ألف دينار

عمان- في أجواء احتفالية مليئة بالبهجة والتشويق والمفاجأة، احتفى البنك التجاري الأردني، الأحد الماضي، برابح الجائزة السنوية النقدية الكبرى مع حسابات “تجاري توفيري” والبالغة 500 ألف دينار وسط حشد جماهيري كبير تخلله فقرات شيقة وفعاليات متنوعة منها فعالية رسم اسم الرابح وكتابته على الشيك من خلال الرسام صهيب العطار وفقرات موسيقية كالعزف على الكمان والطبول.

وشارك في الحفل المدير العام للبنك السيد سيزر قولاجن ومديرو الإدارة التنفيذية والموظفون كافة، إضافة الى بعض الإعلاميين المشاهير من قناة “رؤيا” والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بتغطية ونقل فعاليات الحفل مباشرة.

وتفاجأ السيد ياسر إبراهيم مسلم أحمرو بأنه سعيد الحظ ورابح الجائزة النقدية الكبرى عند إعلان اسمه وكتابته على الشيك الضخم الذي تم تركيبه على واجهة مبنى المقر الرئيسي للبنك.

وعبر أحمرو عن فرحته الكبيرة بالجائزة التي بلا شك ستغير حياته الى الأفضل، وأشاد بثقته الكبيرة بالبنك وتعامله المميز مع العملاء والمصداقية العالية والجودة في الخدمات.

وسلم قولاجن الجائزة الكبرى الى أحمرو، وصرح قائلاً: “حقق البنك مكانة ريادية في السوق المصرفي الأردني من خلال منتج تجاري توفيري واحتل مركزاً تنافسياً قوياً بالمزايا العديدة التي يقدمها هذا الحساب للعملاء، إضافةً الى الجوائز النقدية القيمة والمتنوعة لإرضائهم وزيادة ولائهم للبنك، نضيف الى ذلك الخدمة المصرفية المبتكرة التي أطلقناها مؤخراً لمساعدة عملائنا وتشجيعهم على الادخار، وهي خدمة التوفير الآلي التي ستمكنهم من الادخار بدون أن يشعروا وبدون أي عناء”.

وكما عود البنك عملاءه من أصحاب حسابات التوفير على مكافأتهم دائماً، فإن البنك أعلن عن استمرارية جوائزه النقدية الشهرية (50 ألف دينار) والأسبوعية (5,000 دينار) واليومية (500 دينار) ضمن حملة حسابات “تجاري توفيري”.