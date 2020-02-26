“التجاري” يحصل على النسخة الأحدث من “PCI DSS V3.2.1”

عمان – ضمن استراتيجية البنك التجاري الأردني في تقديم أفضل الخدمات وأكثرها أمانا لعملائه، حصل البنك التجاري الأردني على النسخة الأحدث من شهادة الامتثال لمعايير أمن وسلامة البطاقات العالمية PCI-DSS V 3.2.1 المختصة بأمن وحماية معلومات البطاقات المصرفية بكافة أنواعها والمرتبطة بتطبيق أعلى معايير الأمن والحماية عليها، وبذلك يكون البنك التجاري الأردني من البنوك الأردنية الرائدة في الحصول على هذه الشهادة بنسختها الأحدث.

وتعتبر هذه الشهادة من متطلبات البنك المركزي الأردني، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة سليمة وآمنة للتعامل بالبطاقات المصرفية لكافة البنوك الأردنية، وإن حصول البنك على هذه الشهادة يأتي ضمن سعي البنك المتواصل للتميز والريادة في نوعية الخدمات المقدمة لعملائه والتي تهدف في الدرجة الأولى إلى تلبية متطلباتهم المصرفية المتنوعة باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها أماناً.

حيث قام الدكتور رمزي الصناع رئيس مجلس إدارة شركة ComplyWave بتسليم الشهادة للسيد سيزر قولاجن – مدير عام البنك التجاري الأردني.

والجدير بالذكر أن شركة ComplyWave التابعة لمجموعة شركات ScanWave Comprehensive Technical Solutions هي شركة مختصة في أمن وحماية المعلومات في الشرق الأوسط ودول مجلس تعاون الخليج ومعتمدة عالميا من قبل مجلس أمن البطاقات العالمي PCI-Council وهي من قامت بأعمال التدقيق والإشراف على تنفيذ متطلبات الحصول على هذه الشهادة.