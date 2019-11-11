“التجاري” يرعى منتدى “المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة”

عمان- قام البنك التجاري الأردني، مؤخراً، برعاية منتدى “المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة” الذي عقد في فندق كمبنسكي- البحر الميت في الفترة ما بين 28 و29/10/2019 بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وتحت رعاية معالي الدكتور زياد فريز/ محافظ البنك المركزي الأردني، وبالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ لندن وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة/ مصر.

وقد شارك ممثلون عن البنك من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجلسات الحوارية التي تناولت أهم الأهداف التي يسعى المنتدى الى تحقيقها من خلال إلقاء الضوء على دور المشاريع الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة في تنمية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والبطالة، وتعزيز طموحات الشباب الريادية بما يمكنهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأهمية هذا القطاع بالنسبة للنمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة العربية؛ حيث تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المحرك الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتوليد الدخل، كما تلعب دوراً مهماً في التخفيف من وطأة الفقر وخفض البطالة خاصة بين الشباب، إضافة الى مناقشة تحديات هذا النمو وخاصة معوقات التمويل.

وتقديراً لرعايته ودعمه المستمر لمنتديات اتحاد المصارف العربية، قام الأستاذ وسام فتوح- الأمين العام لاتحاد المصارف العربية بتسليم درع تكريمية للبنك التجاري الأردني في ختام فعاليات المنتدى.