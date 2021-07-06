“التجاري” يعقد اجتماعي الهيئة العامة عبر تقنية الاتصال المرئي

عمان-الغد- عقدت الهيئة العامة للبنك التجاري الأردني اجتماعين للهيئة العامة العادي وغير العادي للعام 2020 يوم الأربعاء 30/06/2021، حيث تم عقد الاجتماعين بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بهذا الخصوص.

وفي كلمته للمساهمين خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، ميشيل الصايغ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك، سيزر قولاجن، وبحضور عدد من مساهمي البنك، أوضح الصايغ أن العام 2020 شهد تحديات استثنائية وغير مسبوقة، نتجت عن انتشار وتفشي جائحة “كورونا” على مستوى العالم، مما دفع بالدول والحكومات المختلفة لاتخاذ وفرض إجراءات إحترازية ووقائية للحد من سرعة انتشار هذا الوباء، لما له من خطر على صحة وحياة الأفراد.

كما أعلن الصايغ خلال الاجتماع أن البنك قد حقق نمواً في إجمالي الدخل للعمليات المستمرة ليصل إلى 42.7 مليون دينار كما بلغت الأرباح قبل الضريبة للعمليات المستمرة 6.7 مليون دينار مقارنة بمبلغ 12.8 مليون دينار للعام 2019 بسبب الزيادة في المخصصات المصاحبة لتأثير جائحة “كورونا”.

وفي ختام الاجتماع، عبر الصايغ لمساهمي البنك عن الشكر الجزيل لحضورهم الاجتماع المرئي والإلكتروني كما قام بشكر كافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية والجهود التي تبذلها كافة الجهات وعلى كافة المستويات خلال هذه الظروف الاستثنائية ودعا الله أن يحمي الأردن في ظل صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني بن الحسين.