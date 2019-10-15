“التجاري” يفتتح أول فرع “إكسبرس” في ضاحية النخيل

عمان -احتفل البنك التجاري الأردني مؤخراً ممثلاً برئيس مجلس إدارته ميشيل الصايغ بافتتاح أول فرع “تجاري إكسبرس” في منطقة ضاحية النخيل، والذي يعتبر مفهوم جديد للفروع البنكية يتمثل في “بنك الحّي Neighborhood Bank” الذي ينفرد البنك التجاري بإطلاقه لأول مرة في الأردن، وحيث يقدم “تجاري إكسبرس” كافة الخدمات المصرفية لعملاء الأفراد فقط بالقرب من أماكن سكنهم، وبأوقات دوام مرنة غير تقليدية تتناسب مع أسلوب ونمط حياتهم.

هذا وقد حضر حفل الإفتتاح الى جانب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للبنك سيزر قولاجن وبعض من إعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية، إضافة الى بعض المدعويين من سكان وأهالي المنطقة.

ويتميز فرع “تجاري إكسبرس” بتصميمه العصري وبموقعه الإستراتيجي بين الأحياء السكنية، حيث يستقبل العملاء خمسة أيام بالأسبوع من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 12 ظهرا لغاية الساعة 8 مساء. كما يقدم “تجاري إكسبرس” كافة الخدمات المصرفية لعملاء الأفراد كفتح الحسابات بكافة أنواعها، وخدمات السحب والإيداع النقدي، وخدمات الإصدار الفوري لبطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مسبقاً، وخدمات القروض المتنوعة.

من جهته، صرّح الصايغ قائلا : يأتي افتتاح أول فرع “تجاري إكسبرس” في منطقة ضاحية النخيل كترجمة فعلية لشعارنا “أقرب إليك” على أرض الواقع، فنحن حريصون دائماً على التوسع في شبكة فروعنا لتشمل معظم مناطق المملكة بحيث نكون أقرب لعملائنا، ولتلبية إحتياجاتهم المصرفية بالشكل الأمثل، وتأكيداً على ذلك، سنقوم أيضاً بافتتاح فرع آخر “تجاري إكسبرس” في منطقة أبو السوس قريباً.