شركات وأعمال

“التجاري” يفتتح فرعه الـ33 في ضاحية الياسمين

منذ 45 دقيقة
جانب من افتتاح فرع البنك التجاري الاردني -(من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- احتفل البنك التجاري الأردني، مؤخراً، بافتتاح فرعه الـ(33) في منطقة ضاحية الياسمين، شارع الأمير هاشم بن الحسين، مجمع الصايغ- عمّان.
وقد افتتح الفرع الجديد رئيس مجلس إدارة البنك ميشيل الصايغ وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وبعض المدعوين من كبار الشخصيات في المنطقة.
ويتميز الفرع بموقعه الاستراتيجي لإتاحة وتوفير الخدمات المصرفية المتنوعة والشاملة لعملاء المنطقة، إضافة الى مظهره العصري والمتطور والتصميم الداخلي المبتكر لتقديم الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الرفاهية والراحة.
ومن جهته، صرح ميشيل الصايغ، قائلاً: “يأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن استراتيجية البنك ونهجه المستمر في التوسع في شبكة الفروع لتشمل معظم مناطق المملكة لنكون دائماً الأقرب الى العملاء في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المصرفية”.

مقالات ذات صلة

“موفنبيك” تقرع أجراس موسم الأعياد

منذ 45 دقيقة

“العلوم الإسلامية” توقع اتفاقية التسديد من خلال “إي فواتيركم”

منذ 45 دقيقة

“سامسونج” تطلق هاتفي “Galaxy A71″ و”Galaxy A51”

منذ 45 دقيقة

المؤتمر الإقليمي الثالث لصحة اليافعين.. استثمار لأجيال صحية

منذ 45 دقيقة

السوق مغلق المؤشر 1810.23 0.01%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock