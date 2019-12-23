“التجاري” يفتتح فرعه الـ33

عمان- الغد- احتفل البنك التجاري الأردني، مؤخراً، بافتتاح فرعه الـ(33) في منطقة ضاحية الياسمين، شارع الأمير هاشم بن الحسين، مجمع الصايغ- عمّان.

وقد افتتح الفرع الجديد رئيس مجلس إدارة البنك ميشيل الصايغ وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وبعض المدعوين من كبار الشخصيات في المنطقة.

ويتميز الفرع بموقعه الاستراتيجي لإتاحة وتوفير الخدمات المصرفية المتنوعة والشاملة لعملاء المنطقة، إضافة الى مظهره العصري والمتطور والتصميم الداخلي المبتكر لتقديم الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الرفاهية والراحة.

ومن جهته، صرح ميشيل الصايغ، قائلاً: “يأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن استراتيجية البنك ونهجه المستمر في التوسع في شبكة الفروع لتشمل معظم مناطق المملكة لنكون دائماً الأقرب الى العملاء في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المصرفية”.