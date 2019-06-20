“التجمع الطلابي الشعبي”.. متطوعون يحيون التراث في وادي عربة

معتصم الرقاد

عمان- وضعت مبادرة “التجمع الطلابي الشعبي لإحياء تراث وادي عربة” على عاتقها مسؤولية الحفاظ على التراث الأردني في منطقة وادي عربة إحدى قرى جنوب المملكة.

وجاءت فكرة المبادرة من مديرة مدرسة وادي عربة فاطمة السعيديين التي اعتمدت على فئة الطلاب وأهالي المنطقة.

وتهدف المبادرة، بحسب السعيديين إلى دعم الطالب وحثه على الاندماج والمشاركة وتعزيز الروابط مع المجتمع المحلي ومؤسساته، ودعم المجتمع المحلي والأسر الفقيرة في منطقة وادي عربة، وحث المجتمع المحلي للشراكة في الأعمال التطوعية، ليكونوا مثالا يحتذى للطلاب، بالإضافة إلى عمل شراكة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والمدنية مثل الجمعيات الزراعية والتعاونية والنسائية، مديرية زراعة العقبة، مديرية تربية العقبة، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، صندوق الأميرة بسمة، والبلدية والمدارس المجاورة في دعم التجمع ماديا ومعنويا وإبراز تراث المنطقة.

وبينت السعيديين أن إحياء تراث منطقة وادي عربة من أهم ما سعى القائمون على المبادرة بالحفاظ عليه، وهو التراث الشعبي والاهتمام والتمسك والمحافظة عليه، وإيجاد تجمع شعبي في منطقة وادي عربة يظهر أهم الاعمال الشعبية والتراثية التي تمتاز بها منطقة وادي عربة.

وأكدت السعيديين أن الاهتمام بالعنصر النسائي المهمش في منطقة وادي عربة من أهم أعمال المبادرة من خلال إبراز أهم الابداعات والفنون الشعبية عند سيدات وادي عربة من مأكولات وفنون شعبية، وجعل لهن دورا كبيرا في هذا التجمع.

ولم ينس القائمون على المبادرة فئات المجتمع كافة، فكان هناك تعاون مع شيوخ ومخاتير وادي عربة من أجل دعم التجمع نظرا لدورهم الكبير في التأثير في المجتمع من أجل إنجاحه.

وبينت السعيديين أن التجمع يتطور كل سنة أفضل من الأخرى في الإمكانات والأفكار والمشاركين والدعم، كل سنة يكون التنظيم والتخطيط للتجمع من خلال تعاون مديرة المدرسة والهيئة التدريسية الموجودة وطلاب المدرسة والمجتمع المحلي، والتجمع يرتقي به لمستوى الجودة الفاعلة الشاملة العالية والطموحات والآمال الكثيرة والتحديات والصعوبات موجودة أتمنى من الله أن يحقق الأمل والطموحات ويزيل التحديات والصعوبات.