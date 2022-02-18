التجمع الوطني يفوز بجميع مقاعد مهندسي إربد

فازت قائمة التجمع الوطني(ميثاق) بجميع مقاعد الهيئة الادارية لفرع نقابة المهندسين لمحافظة إربد في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، كما فاز مرشحوها بكامل مقاعد الهيئة المركزية الممثلة للفرع في الهيئة المركزية لمجلس النقابة.

وفاز الدكتور جهاد الردايدة بموقع رئيس الهيئة الادارية للفرع بحصوله على 2104 اصوات مقابل 889 صوتا لمنافسه الدكتور حمد الملكاوي من قائمة انجاز.

وفاز بعضوية الهيئة الادارية كل من المهندسين حسن صبحا، وإبراهيم الخصاونة، وتيسير قنو، ومحمد السعدي، وناصر عبيدات، وهيثم بني هاني، وجميعهم من قائمة ميثاق.

وفاز بعضوية الهيئة المركزية كل من سوسن عبدالهادي، وديما ارشيدات، وإبراهيم الشرمان، وحسان القضاة، وتيسير مرجي، وحسن الوشاحي، ورائد الحموري، وسامر مناصره، وسمير أخو زينة، وسفيان بطاينة، وصالح الذيابات، وصلاح ملكاوي، وعلي العقول، وعماد الخطيب، وليث الزعبي، ومحمد خير العمري، ومعتز الحسن، ووائل قصاص، وبندر عويس.

يشار إلى أن 3066 مهندسا ومهندسة ادلوا بأصواتهم من أصل 8176 يحق لهم الانتخاب-(بترا)