التجمع ليس مناسبا للنشامى

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اوردت “الغد” خبرا مفاده أن هناك مشاورات لإقامة مباريات النشامى المتبقية في تصفيات كأس العالم على نظام التجمع في دولة واحدة في شهر حزيران (يونيو) المقبل، ويرجح أن تكون قطر.

وقد لا يكون هذا الخيار هو الأنسب لمنتخب النشامى في رحلته لاقتناص بطاقة تأهل عن المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات، خصوصا أن الكويت، منافس الأردن المباشر على البطاقة، يضغط تجاه اعتماد هذا الخيار.

وتقتضي مصلحة المنتخب الأردني انتظار نتيجة مباراة استراليا والكويت في استراليا والمقررة في 25 آذار (مارس) المقبل، وهي مفصلية للمنتخبين وستلعبها استراليا بكل جدية لحسم تأهلها، فيما يرتاح النشامى في هذه الجولة ويصل الكويت مبكرا استعدادا لمباراته المفصلية مع “الازرق” بعدها بخمسة أيام، فيما سيسافر الازرق الكويتي في رحلة مرهقة وطويلة عائدا من استراليا لملاقاة النشامى في الكويت في فاصلة المجموعة.

ليس هذا فحسب، بل إن مباراة النشامى الاخيرة في المجموعة أمام استراليا على أرضها في شهر حزيران (يونيو) ستخوضها كتيبة فيتال على الأرجح أمام فريق استراليا الرديف، اذ ستشارك استراليا في بطولة كوبا أميركا المتزامنة مع موعد المباراة، وهي في الغالب ستكون قد ضمنت صدارة المجموعة إن فازت قبل لقاء النشامى على الكويت ونيبال والصين تايبيه وهو متوقع، ما يجعل مباراتهم امام النشامى هامشية.

وبناء عليه، فلا يبدو منطقيا أن يوافق الأردن على فكرة التجمع في حزيران (يونيو) ويتخلى عن كل هذه المكاسب المحتملة.

د.نخلة أبو ياغي