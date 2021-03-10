التجميل في المنزل.. من الهواية إلى المهنة

عمان- الغد- البداية كانت هواية وما أن لبثت حتى تحولت إلى مهنة وباب رزق يدر عليها وعلى ابنائها دخلا شهريا، غير أن هذا الأمر احتاج إلى تدريب وفترة تجربة.

ومن منزلها في الهاشمي الشمالي باتت علياء رجب تمتهن التجميل منذ سنوات، وهذه الفترة لم تمر بسهولة فكانت الطريق مليئة بالمصاعب والأزمات ومحفوفة بالفقر والضغوط الاجتماعيّة التي وقفت دائما في طريق تطوّرها.

وفي بداية حياتها كانت علياء التي تبلغ الان 40 عاما ترغب في استكمال تعليمها والدراسة في الجامعة بعد أن نجحت بامتحان الثانوية العامة، لكنّ إخوانها عارضوا ذلك بشدّة، لأنّ في هذه المهن اختلاطا كبيرا مع الرجال وتأخيرا خارج المنزل، كما أنّ وضع العائلة المادي في ذلك الحين لم يكن يسمح بأن تحمّل أسرتها مزيدا من المصاريف، ناهيك عن أنّها كانت لا تزال لا تحمل الجنسية الأردنيّة، فهي من “أبناء غزّة”.

بعد ذلك بدأت تكتشف هوايتها وميلها للعمل في مجال التجميل، لتقرر العمل في أحد الصالونات لعام كامل دون أجر مقابل حصولها على “الخبرة العملية”.

وبعد عدة أعوام تزوجت علياء وأنجبت طفلين، وتروي عليا أنّها في هذه الفترة كانت تنقطع عن العمل لفترات إذ لم يكن زوجها دائما “يوافق” على خروجها للعمل.

وانتهى زواجها بوفاة زوجها لتنتقل للعيش مع أطفالها في منزل مستأجر ولتعيش على مساعدات ودعم كانت تحصل عليه من أقارب وجمعيات خيرية.

وعادت علياء لتتزوج مرة ثانية، وتنجب طفلها الثالث، وهو زوج يدعمها دائما اجتماعيا وماليا بحسب قولها.

علياء من بين الكثير من النساء اللاتي واجهن في حياتهن أشكالا مختلفة من العنف المجتمعي الذي ظهر في رواية علياء في معارضة أهلها لاستكمال تعليمها بعد نجاحها في الثانوية، وعملها في صالون تجميل لعام دون أجر، ثم رفض زوجها الأول لأن تعمل.

على أنّ علياء اليوم بدت مختلفة فهي تعرف ماذا تريد وما هدفها، وتعلم تماما نقاط قوّتها وضعفها، وأين يجب أن تركز لتطوّر من قدراتها ومهاراتها، كما تعلم ما المطلوب منها كي تستطيع أن تؤسس صالونها الخاص.

وتقول علياء “أنا من مواد بسيطة بعمل اشي كثير حلو ومبدع”، ” بطمح أفتح صالوني الخاص أكون أنا مديرته”.

هذه المعرفة والثقة جاءت ايضا من خلال عدّة محاضرات ودورات أخذتها عليا خلال السنوات الماضية ومن بينها دورات مع منظمة كير الدوليّة، كان آخرها دورة الإدارة والتسويق التي أنهتها الشهر الماضي عبر “الأون لاين”.

تقول علياء ” تعلّمت من هذه الدورة الكثير، كيف أسوّق موهبتي، وكيف أزيد من أرباحي وأنافس الآخرين، كما تعلّمت كيف أطوّر من نفسي، لقد ” زادت ثقتي بنفسي وبقدراتي، صرت أعرف نقاط قوتي وضعفي وانعكس هذا على طريقة تعاملي مع الزبائن”، “صرت أخطط لمستقبلي بطريقة أفضل”.

وتضيف “بدأت بالفعل بتوسيع نطاق عملي حيث أنني أتاجر بمواد التجميل، تعلّمت كيف أشتري بأسعار قليلة وأعيد بيع هذه المواد بأسعار منافسة ودون أن أخسر”.

وسبق ذلك أن قامت علياء بالاشتراك في برنامج ادخاري مصمم من قبل منظمة كير بالتعاون مع جمعية سنابل الخير حيث تقوم المشتركة بهذا البرنامج بادخار مبلغ أسبوعي في صندوق ادخاري، وتعيده بعد 10 أشهر، ويمكنها في هذه الفترة أن تحصل على قرض بحجم ثلاثة أضعاف ما ادخرته وتسدده على أقساط ودون فوائد. وقد استفادت منه عليا عندما اضطرت لشراء أدوات ومواد لعملها قبل عدة أشهر.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه منظمة كير قد أطلقت برنامجا يستهدف الفئات الضعيفة من اللاجئين والمجتمعات المحلية، وهو “برنامج التنمية المستدامة الذي يركز على 4 محاور هي: التمكين الاقتصادي، وتمكين الشباب والمشاركة المدنية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والشراكة والحكم الرشيد.

وتبين منسقة برنامج التمكين الاقتصادي في المنظمة تغريد أسعد أن ” المنظمة تقوم بمهمتها لدعم اللاجئين وأفراد المجتمع المحلي، فأولويتنا هي بناء المنعة لديهم وخلق فرص اقتصادية مستدامة تساهم في اعتمادهم على أنفسهم وعدم انتظار المساعدات النقدية بشكل مستمر”.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوصول إلى فرص كسب الدخل للاجئين السوريين وأفراد المجتمع المضيف ، لا سيما النساء والشباب، وتعزيز الاعتماد على الذات في إقامة حياة كريمة وعالية الجودة في الأردن من خلال نهج ثلاثي المستويات ، يشمل توفير حقوق أفراد المجتمع وتصاريح العمل والتوظيف ؛ وتحسين الوصول إلى التدريب والتوظيف من خلال أنشطة التدريب والأدوات والمنح التجارية وتطوير الروابط بين أفراد المجتمع وأصحاب العمل المحتملين ؛إضافة الى توسيع المساحة الاقتصادية والقانونية للاجئين السوريين والأردنيين المستضعفين من خلال الحملات الإعلامية والمناصرة.