التحاق نجوم المنتخب بتدريبات الوحدات والدردور عازم على الرحيل

مصطفى بالو

عمان– كُرِم رجل الأعمال رئيس نادي الوحدات د.بشار الحوامدة، في حفل جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، الذي أقيم في دولة الكويت الشقيقة، برعاية وحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقديرا لدور حوامدة في اثراء الخدمات المعلوماتية في دولة الكويت.

وكُرِم حوامدة الى جانب لجنة المحكمين عن الجائزة، ليضيف الى مسيرته الرياضية في نادي الوحدات، تميز أردني بالتكريم في الجائزة التي أطلقت العام 2001، وحملت اسم جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، تقديرا لدور الشيخ سالم العلي الصباح في خدمة بلده الكويت من مختلف المناصب التي شغلها في بلاده، في الوقت الذي يعتبر فيه رجل الأعمال رئيس نادي الوحدات حوامدة، من رجال الأعمال البارزين في تقديم أفضل الخدمات المعلوماتية داخل الأردن وخارجها، وهو الذي يمضي بأفكار جريئة استثمارية الى نادي الوحدات منطلقا من تجربته العملية الناجحة في إدارة الأعمال.

التحاق نجوم المنتخب

التحق نجوم المنتخب الوطني ضمن صفوف الوحدات، بتدريبات فريق الكرة الأول في نادي الوحدات، من خلال تجمع الفريق بصفوف مكتملة منذ انطلاق تدريباته، بسبب التحاق لاعبيه في صفوف المنتخبات الوطنية التي خاضت استحقاقات آسيوية مؤخرا، حيث رحب المدير الفني عبدالله أبوزمع، باللاعبين جميعا المشاركين بالتدريب، مؤكدا احترامه في الجهود التي بذلوها مع المنتخبات الوطنية، متمنيا التوفيق لهم في تحقيق إنجازات جديدة للكرة الأردنية في قادم الجولات، في الوقت الذي أبدى فيه تقديره لكل الاسماء التي تلعب في الفريق، مجددا شعار المرحلة بأن جميع اللاعبين في حساباته والبقاء للأفضل، مؤكدا ان الجميع يعمل بروح الفريق لتحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.

الدردور عازم على الرحيل

لم يلتحق نجم المنتخب الوطني والوحدات حمزة الدردور بتدريب الفريق أمس، ما يؤكد عزمه بالرحيل عن النادي الذي ما يزال يتمسك فيه، بحسب تصريح سابق لمدير نشاط الكرة زياد شلباية، وإن طالب الدردور الجهاز الفني والإداري لفريق برغبته بانهاء عقده، والذي يمتد لموسم قادم مع الوحدات، مؤكدين المكانة والقيمة الفنية للدردور وأنه أحد الخيارات المهمة للمدير الفني أبوزمع.

وفهمت “الغد” أن إدارة النادي تباحثت فيما بينها بشكل غير رسمي بطلب الدردور، وطالبته بتقديم طلب رسمي يوضح اسباب رغبته بالرحيل عن الوحدات، فيما أكدت مصادر مقربة من اللاعب أن الدردور ينوي تقديم الطلب خلال يومين، ليكون على طاولة نقاش مجلس إدارة نادي الوحدات في الاجتماع المقبل، لاتخاذ القرار النهائي حيال طلب الدردور.

أبو ذياب يحاضر

على صعيد متصل، قدم طبيب المنتخبات الوطنية والوحدات السابق د.جمعة أبوذياب، محاضرة طبيبة تحدث فيها عن إصابات الركبة، والتي جرت في المجمع الرياضي لنادي الوحدات، وشارك فيها العديد من المدربين ومعالجي الفرق الرياضية بالنادي، وسط تفاعل من المشاركين، مقدرين القيمة النوعية للمعلومات التي يقدمها أبو ذياب، مستعرضا الكثير من حالات إصابات اللاعبين المحلية والعربية والعالمية.

باكير يحظى بالعضوية الذهبية

حظي عاصم باكير العضوية الذهبية لنادي الوحدات، والتي سلمت له في تركيا أمس، لينضم الى عضوية المجلس الشرفي لنادي الوحدات، تلك الفكرة التي أطلقها نادي الوحدات بأفكار جريئة استثمارية، من رئيس النادي د.بشار بشار حوامدة، والتي تنظر إلى جلب الداعمين ماليا لرفد الخزينة المالية النادي، لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها أندية المحترفين، ولقيت الفكرة ترحيبا من قبل عدد من محبي النادي من رجال الأعمال داخل الأردن وخارجه، وتلبيتهم النداء الوحداتي من مختلف دول العالم مؤخرا.