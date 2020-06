التحاق يوكيتش بناغتس سيتأخر بعد إصابته بكورونا في صربيا (تقارير)

لوس انجليس – ستتأخر عودة النجم الصربي نيكولا يوكيتش الى الولايات المتحدة للالتحاق بفريقه دنفر ناغتس استعدادا لاستئناف منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين نهاية تموز/يوليو، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في بلاده، بحسب تقارير صحافية أميركية.

وأفادت شبكة “إي أس بي أن” الرياضية الأميركية ان النجم البالغ من العمر 25 عاما، خضع لفحص كشف “كوفيد-19″ الأسبوع الماضي أتت نتيجته إيجابية.

وأوضحت التقارير الأميركية ان الفريق أجاز للاعبه تأخير التحاقه بصفوفه، في انتظار انتهاء فترة العزل الإلزامية التي يتوجب عليه الخضوع لها بعد الفحص الإيجابي (14 يوما).

ورفض دنفر التعليق على التقارير، مؤكدا احترام خصوصية الوضع الصحي لأفراده. وسبق للنادي أن أعلن في آذار/مارس الفائت إصابة أحد أفراده بـ”كوفيد-19” من دون كشف هويته، وأكد مدربه مايكل مالون الأسبوع الماضي انه أصيب بالفيروس وشفي منه.

