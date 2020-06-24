التحاق يوكيتش بناغتس سيتأخر بعد إصابته بكورونا في صربيا (تقارير)

لوس انجليس – ستتأخر عودة النجم الصربي نيكولا يوكيتش الى الولايات المتحدة للالتحاق بفريقه دنفر ناغتس استعدادا لاستئناف منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين نهاية تموز/يوليو، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في بلاده، بحسب تقارير صحافية أميركية.

وأفادت شبكة “إي أس بي أن” الرياضية الأميركية ان النجم البالغ من العمر 25 عاما، خضع لفحص كشف “كوفيد-19″ الأسبوع الماضي أتت نتيجته إيجابية.

وأوضحت التقارير الأميركية ان الفريق أجاز للاعبه تأخير التحاقه بصفوفه، في انتظار انتهاء فترة العزل الإلزامية التي يتوجب عليه الخضوع لها بعد الفحص الإيجابي (14 يوما).

ورفض دنفر التعليق على التقارير، مؤكدا احترام خصوصية الوضع الصحي لأفراده. وسبق للنادي أن أعلن في آذار/مارس الفائت إصابة أحد أفراده بـ”كوفيد-19” من دون كشف هويته، وأكد مدربه مايكل مالون الأسبوع الماضي انه أصيب بالفيروس وشفي منه.

NBA's Nikola Jokic Tests Positive For COVID-19 In Serbia, U.S. Return Delayed https://t.co/Qtn3UMaguT — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

وأشارت صحيفة “دنفر بوست” الى ان إصابة يوكيتش أتت بعد مشاركته في مباراة ودية استعراضية في بلغراد، تبّين ان أحد المشاركين فيها، والذي ظهر في الصور قريبا من نجم ناغتس، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب “اي أس بي أن”، فقد خالط يوكيتش أيضا خلال تواجده في بلغراد، مواطنه المصنف أول عالميا في كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش، والذي أعلن الثلاثاء إصابته بالفيروس.

وعلقت منافسات دوري المحترفين “ان بي ايه” في آذار/مارس الماضي بعد ظهور أول حالة إصابة بـ”كوفيد-19″ بين اللاعبين، والتي كانت تعود للفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز).

وتعتزم رابطة الدوري استئناف المنافسات اعتبارا من 31 تموز/يوليو (تتحدث تقارير عن احتمال تقديم هذا الموعد الى 30 منه)، بمشاركة 22 فريقا بدلا من 30، على ان تقام كل المباريات في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

وسيستكمل الموسم بمشاركة 13 فريقا من المنطقة الغربية (بينها دنفر الذي كان يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة قبل تعليق الدوري)، وتسعة فرق من المنطقة الشرقية.

وبحسب التقارير الأميركية، بدأت الأندية بالتحضير لاستئناف المنافسات، من خلال العودة الى منشآتها اعتبارا من الثلاثاء لبدء تمارين خفيفة وإجراء اختبارات إضافية لكشف “كوفيد-19″، تحضيرا للانتقال الى فلوريدا بين السابع من تموز/يوليو والتاسع منه، لبدء معسكرات التدريب المغلقة تحضيرا لانطلاق المباريات.

وستكون عودة الدوري وفق بروتوكول صحي صارم للحؤول دون أي تفشٍّ محتمل لعدوى الفيروس الذي أدى الى وفاة أكثر من 473 ألف شخص حول العالم حتى الثلاثاء، منهم نحو 121 ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها.