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التحالف بقيادة السعودية يعلن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في اليمن

منذ 18 دقيقة

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الرياض- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف في اليمن، بعد إعلان سابق للمتمردين الحوثيين حول إسقاط الطائرة.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان “عند الساعة 23,45 من مساء يوم الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني”.(أ ف ب)

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