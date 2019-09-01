التحالف يقصف قصف موقعا للحوثيين جنوب غرب اليمن

الغد– قال التحالف العسكري بقيادة السعودية يوم الأحد إنه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لحركة الحوثي في جنوب غرب اليمن بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحركة إن القصف أصاب سجنا وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وقال التحالف، الذي يقاتل حركة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ أكثر من أربع سنوات، في بيان بثه التلفزيون السعودي إنه دمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار.

وقالت قناة المسيرة التابعة لحركة الحوثي إن الهجوم استهدف سجنا وإنه تم انتشال 40 جثة من بين الأنقاض. وأبلغ سكان رويترز أن ست ضربات جوية وقعت وأن مجمعا في المدينة يستخدم كمركز احتجاز تعرض للقصف.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.

وقال أحد السكان ”لقد كانت الانفجارات قوية وهزت المدينة وبعد ذلك أمكن سماع صفارات عربات الإسعاف حتى الفجر“.

وتدخل التحالف المدعوم من الغرب في اليمن في مارس آذار 2015 ضد حركة الحوثي بعد أن أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

وصعدت الحركة، التي تسيطر على أكبر التجمعات السكنية في البلاد، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية في الشهور الأخيرة. ورد التحالف بتوجيه ضربات جوية ضد أهداف تابعة لها.

وذكر التحالف، الذي تعرض لانتقادات جماعات حقوقية دولية بعد أن أسفرت غاراته الجوية عن سقوط قتلى من المدنيين، أن عملية الاستهداف في ذمار ”تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين“.

ونسبت قناة المسيرة لعبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى قوله إن مركز الاحتجاز في ذمار كان يضم نحو 170 سجينا.

وتحاول الأمم المتحدة تخفيف التوترات في اليمن من أجل التمهيد لمفاوضات سياسية لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة. رويترز