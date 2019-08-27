التحام مركبة “سويوز” الناقلة للروبوت بمحطة الفضاء الدولية

موسكو– التحمت مركبة “سويوز” غير مأهولة على متنها روبوت بملامح بشرية بمحطة الفضاء الدولية، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وقال معلّق عبر القناة التلفزيونية التابعة للناسا “تمّ تأكيد الالتحام والإرساء”.

وكانت محاولة أولى للالتحام قد باءت بالفشل السبت.

وهذا الروبوت الذي يحمل اسم “فيودور” بالروسية ويكتسي ملامح بشرية ويوازي طوله طول بالغ هو أول آلة من هذا النوع ترسلها روسيا إلى الفضاء.

وهو أطلق على متن مركبة “سويوز ام اس-14” أقلعت الخميس من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور في كازاخستان. ومن المفترض أن يبقى “فيودور” في محطة الفضاء الدولية حتى السابع من أيلول/سبتمبر وهو سيتدرّب على مساعدة رواد الفضاء في مهامهم.

وشكّل فشل محاولة الالتحام الأولى انتكاسة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي شهد عدّة حوادث وفضائح فساد في السنوات الأخيرة.

ومنذ العام 1998، تدور محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة تقريبا. (أ ف ب)