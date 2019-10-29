التحذير من أسلوب احتيالي جديد عند بيع وشراء السيارات

عمان- الغد- حذرت ادارة البحث الجنائي المواطنين من اسلوب احتيالي يقوم به عدد من الأشخاص بشراء مركبات، ويتلخص ذلك الأسلوب بقيام اولئك الاشخاص بالاتصال مع اصحاب مركبات قاموا بعرضها عبر مواقع الاعلانات المتخصصة عبر الانترنت ويقومون بالتفاوض على شراء مركباتهم بدفع جزء من ثمنها والباقي مقابل شيكات او كمبيالات.

وقالت انه بعد التنازل عن المركبة لا يقوم أولئك الأشخاص بتسديد قيمة الشيك او الكمبيالة ويتوارون عن الأنظار .

ودعت ادارة البحث الجنائي، المواطنين الى اتباع الاجراءات القانونية عند البيع وشراء المركبات لكي لا يقعوا ضحية لمثل تلك الأساليب الاحتيالية.