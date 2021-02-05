التحقيق بعملية ردم وتجريف شلال الكورة في إربد (صور)

احمد التميمي

اربد – طالبت الجمعية الاردنية لحماية الحياة البرية وزيري البيئة والسياحة بمتابعة قضية تخريب وردم وتجريف شلال الكورة وادي ابو زياد في منطقة زقلاب باربد.

وطالبت بتشكيل لجنة للوقوف على حيثيات هذة الجريمة وقال رئيس الجمعية الاردنية لحماية الحياة البرية عمر العودات ان العمل التخريبي لشلال الكورة يعتبر جريمه بيئية بمعنى الكلمة و سلوكا غير مسؤول في افساد الانظمة البيئية التي يجب ان نحافظ عليها ونحميها لتكون ارثا للاجيال القادمة.

ودعا العودات كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وابناء المجتمع المحلي في جميع انحاء المملكه من شمالها لجنوبها بمتابعه الموضوع الى ان ينال الجاني العقوبة التي يستحق بحسب تعليمات الناظمة للحياة البيئية في الاردن.

واشار الى ان مثل هذه المناطق تعتبر موئل حيوي نباتي وحيواني وبهذا العمل الجريمي يكون المعتدي قد افسد نظاما بيئيا متكاملا قد تنعكس اثاره على المنطقة المحيطة بشكل كبير.

وقال العودات ان مثل هذه الاعمال مخالفة لديننا ولشريعتنا الاسلامية وعاداتنا وتقاليدنا التي نصت على المحافظة على البيئة ومكوناتها النباتية والحيوانية والمصادر الطبيعية والعناية بها.

وقال متصرف لواء الكورة بكر الخنان الكعابنة ، ان الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات ردم وتجريف مجرى شلال ابو شقير احد اهم شلالات المياه الطبيعية بالوادي، اضافة الى تحطيم مبنى طاحونة حبوب اثرية تعود للعهد العثماني بمنطقة وادي زقلاب بلواء الكورة اليوم الجمعة.

هذا وقام صاحب الارض المجاورة بردم الشلال التابع لاراضي الدولة ليمنع الزوار من الاقتراب من ارضه.