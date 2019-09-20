التحقيق بوفاة شاب برصاصة من مسدسه في الزرقاء

طلال غنيمات

عمان- توفي، اليوم الجمعة، شاب ثلاثيني، متأثراً بإصابته بطلق ناري استقر في رأسه، بمنطقة دوقره بمحافظة الزرقاء.

وقال مصدر أمني لـ”الغد”، إنّ “الشاب نقل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصل متوفياً، حيث تم تحويله للطب الشرعي والمدعي العام للكشف عليه”، مشيراً إلى أنّه “تم فتح تحقيق من قبل الأجهزة الامنية المعنية لمعرفة مصدر العيار الناري وملابسات الحادثة”.

ولاحقاً أفاد ذات المصدر: “أثبتت التحقيقات الأولية أنّ الشاب توفي إثر إصابته برصاصة من سلاحه الشخصي، حيث تم ضبط السلاح والتوسع بالتحقيق في الحادثة”.