التحقيق في حادثة إطلاق نار بسلاح أوتوماتيكي في نادي الرمثا

عمان – اقدم احد الاشخاص اليوم الخميس، على اطلاق عيارات نارية على احد النوادي الرياضية في لواء الرمثا نتج عن الحادثة اضرار مادية فقط وبوشر البحث عن ذلك الشخص بحسب الناطق الاعلامي للامن العام.

من جهته أكد الناطق الإعلامي لنادي الرمثا، محمد أبو عاقولة، في تصريح لـ “بترا” إن الشخص راح يطلق النار باتجاه الحائط وهو في حالة من الغضب في محاولة منه للضغط على النادي ببعض المطالب.

وأفاد أبو عاقولة أن النادي تقدم فورا بشكوى للجهات الأمنية التي باشرت التحقيق في هذه العملية، مؤكدا ثقته الكاملة بالأجهزة الأمنية وقدرتها على الإمساك بالفعل والتحقيق معه. –(بترا)