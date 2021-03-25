التحكم في مستوى التوتر إحداها.. نصائح لقلب صحي

عمان- تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في العالم وفي الأردن، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 40 % من حالات الوفاة ناتجة عن أمراض القلب وتقريبًا 80 % من جميع حالات أمراض القلب والشرايين يمكن الوقاية منها عن طريق تغيير بعض أنماطنا الحياتية. هنا بعض النصائح من أجل حياة صحية وقلب صحي.

تناول الكثير من الفواكه والخضراوات

تحتوي الخضراوات والفواكه على الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تساعد على مقاومة وتجنب أمراض القلب والشرايين. ينصح بملء نصف أطباقكم على الأقل بالخضراوات وتقديمها بطرق مختلفة ومميزة حتى لا تملوا منها. حاولوا أن تكونوا أكثر انتباها للإضافات غير الصحية مثل: التتبيلات الغنية بالدهون، مع تناول حصتين إلى ثلاث من الفاكهة بشكل يومي.

الحد من الأطعمة الغنية باللحوم الحمراء

الحد من اللحوم الحمراء الغنية بالكولسترول والأغذية المشبعة بالدهون، سيسهم في تغيير إيجابي. الأغذية الغنية بالألياف الذائبة تساعد أيضًا على الحد من امتصاص القناة الهضمية للكولسترول. تتضمن هذه الأطعمة الفواكه (تفاح وموز وبرتقال وإجاص)، والبقوليات (الفاصولياء والعدس والحمص).

الحد من استهلاك الملح

لنستخدم الأعشاب وغيرها من التوابل لتنكيه الطعام بدلاً من الملح، ينصح بمراقبة كمية الصوديوم في الأطعمة الجاهزة. توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك أقل من خمسة غرامات من الملح يوميًا.

اختيار الكربوهيدرات الصحية والأطعمة الغنية بالبروتين

اختيار الأطعمة كاملة الحبوب عند استهلاك الكربوهيدرات شيء محبذ، إضافة إلى تناول البروتينات من مصادرها النباتية مثل البقوليات وغيرها من المنتجات الحيوانية مثل السمك والدجاج واللحم الخالي من العظم.

التحكم في مستوى التوتر

يزيد التوتر المزمن من ضغط الدم، وبالتالي يجعلكم عرضة للتدخين والإفراط في تناول الطعام. جميعها تعد عوامل خطرة تسهم في الإصابة بأمراض القلب.

الامتناع عن منتجات التبغ

يزيد التدخين من معدل ضربات القلب ويؤدي إلى عدم انتظام نبضات القلب، كما أنه يضيق الشرايين الرئيسية ويزيد من ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية. التدخين هو السبب الأول لنوبات القلب في الأردن. الجانب المشرق هو أن خطر الإصابة بنوبات القلب الناتجة عن التدخين يختفي بعد سنتين من الإقلاع عنه.

الحفاظ على نشاط دائم

تقوي التمارين الرياضية عضلة القلب وتحافظ على وزن الجسم، كما أنها تحافظ على مستويات الكولسترول وضغط الدم الصحية. الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة تكون نسبة إصابتهم بأمراض القلب أعلى بضعفين. لذلك، تغيير أسلوب الحياة الخامل إلى أسلوب حياة غني بالنشاط يستحق الوقت والجهد.

الحفاظ على وزن صحي

البدانة والزيادة بالوزن تزيدان خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لذلك حاولوا أن تحافظوا على وزن صحي. خسارة 5-10 % فحسب من وزن جسمهم، يمكنه أن يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

الجمعية الملكية للتوعية الصحية

مجلة “نكهات عائلية”