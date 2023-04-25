“التحليق خارج السرب” يحاكي حياة الشاعر حميد سعيد وشخصية قصيدته

عزيزة علي

عمان- صدر عن دار الحداثة، كتاب بعنوان “التحليق خارج السرب” للناقد د. محمد صابر عبيد، عن شخصية الشاعر حميد سعيد وشخصية قصيدته.

يتحدث الناقد د. محمد صابر عبيد عن الشاعر حميد سعيد في إطار قراءته لمنجز الجيل الستيني الشعري العراقي من أمثال: سامي مهدي، حسب الشيخ جعفر، فاضل العزاوي، فوزي كريم، خالد علي مصطفى، سركون بولص، ياسين طه حافظ، وآخرون، مسلطا الضوء على نزعة التنظير واختبار المنطلقات الفنية، إلى جانب ما سماه الناقد د. عبيد بخلق الوضع الشعري واختراع حالته مع هاجسي الإبداع والموقف في البنية السردية وجماليات الكتابة.

تحت عنوان “لماذا (خارج السرب)”، يقول عبيد: “إن الشاعر سعيد ينتمي إلى جيل إبداعي وشعري خصب عرف بحراكه الشعري الطليعي الكبير بعد “جيل الرواد”، وهو “جيل الستينيات”، العراقي بحسب التحقيب الجيلي للشعرية العراقية في العصر الحديث، وهو أحد أقطاب هذا الجيل المتكون من مجموعة مهمة من الشعراء في ميزان الشعرية العربية الحديثة مثل “سامي هدي وحسب الشيخ جغفر، وفاضل العزاوي، فوزي كريم، خالد علي مصطفى، سركون بولص، ياسين طه حافظ وآخرون”.

ويشير عبيد إلى أن هؤلاء الشعراء قد أصدروا “البيان الشعري في العدد الأول من مجلة (شعرا 69) كي يتصدروا المشهد الشعري الستيني العراقي بوصفهم عرابيه المشتركين على نحو من الأنحاء، فإن الشاعر سعيد ظل رغم دعمه للمجلة وشعرائها إلا أنه بقى بعيدا عن الانغماس الشخصي والشعري الواضح والصريح والمباشر في طروحاتهم هذه، مثلما نأى الشاعر حسب الشيخ جعفر في الطرف الآخر من المعادلة “خارج السرب”، على هذا النحو أيضا.

ويرى أن سعيد بحكم عوامل كثيرة هو الأقدر على وضع أمور الجيل الستيني الشعري العراقي في نصابها الصحيح بأعلى قدر ممكن من الموضوعية، فهو القاسم المشترك الأعظم لشعراء الجيل كلهم من جهة؛ وهو من جهة أخرى العارف بأحوال الجيل وظروفه التاريخية والثقافية والسياسية والأدبية، على النحو الذي يوفر له رؤية شمولية تمكنه من القول الفصل بوصفه الأقدر على تقويم المرحلة وتحليل محتوياتها ونقدها بمعرفة وإدراك وأصالة.