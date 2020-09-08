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التحول للتعليم عن بعد بمدرستين في لواء قصبة عمان

منذ ساعتين
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان-(أرشيفية)
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان-(أرشيفية)

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عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرستي أم معبد الثانوية للبنات ومدرسة غزية العامرية الأساسية المختلطة التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان.
جاء ذلك بعد تسجيل إصابة في كل مدرسة مخالطتين لإصابة لذويهما معلن عنهما سابقا .

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