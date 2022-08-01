التخدير النصفي.. متى يفضل الأطباء استخدامه وما هي أبرز مضاعفاته؟

يعتبر التخدير النصفي من أنواع التخدير التي تستخدم لإجراء الجراحات الطبية، إذ يتم عن طريق حقن المريض بالمخدر بداخل السائل المحيط بالنخاع الشوكي والذي يطلق عليه السائل المخي.

ويتم إعطاء المريض التخدير من منطقة الظهر وبمواقع معينة وهو عبارة عن نوعين: التخدير الشوكي والتخدير ما فوق غشاء الجافية.

ويتحدث الدكتور أحمد اللوباني أخصائي تخدير وعناية حثيثة عن حقائق حول التخدير النصفي ومضاعفاته.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى للطبيب.