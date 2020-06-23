اقتصادشركات وأعمال

“التخصصي” و”الفيصلية للأنظمة الطبية” توقعان اتفاقية تعاون

منذ 31 دقيقة
جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

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عمان-وقع الدكتور فوزي الحموري رئيس هيئة مديرين المستشفى التخصصي مع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية ممثلة بمديرها العام المهندس أحمد الشملة بالأمس الموافق 23/6/2020 في عمان في مقر المستشفى اتفاقية تعاون لتجهيز أقسام القسطرة والأِشعة والعمليات والأوعية الدموية بأحدث الأجهزة التشخيصية للمستشفى من شركةPhilips  العالمية.

حيث تم التوقيع على توريد ثلاثة أجهزة حديثة، تشمل جهاز القسطرة القلبية موديل Azurion7 Flex Arm  والذي يعد الأحدث عالمياً، والأول على مستوى الشرق الأوسط كاملاً بالإضافة الى جهازي الأشعة السينية للعمليات C-ARM وجهاز الأشعة المتنقل Mobile X-Ray وهما الأحدث من فئتهما.

وقال الدكتور فوزي الحموري رئيس هيئة مديرين المستشفى التخصصي، إن هذه الاتفاقية تأتي بهدف تقديم أحدث الخدمات الطبية المتميزة للمرضى ولمساعدة الأطباء في دقة التشخيص للمرضى، وهذا يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات والتحديثات المستمرة التي دأب المستشفى على تقديمها لمرضى المستشفى وللأطباء.

 وأشار المهندس أحمد الشملة المدير العام لشركة الفيصلية الى أن شركة الفيصلية تفخر بهذه الشراكة المستمرة مع المستشفى التخصصي بتوفير أحدث التقنيات المتبعة لتشخيص المرضى ومعالجتهم بأفضل الطرق والوسائل.

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