“التخصصي” يجدد اتفاقية التعاون مع “مركز الإسعاف الجوي الأردني”

عمان- جدد المستشفى التخصصي اتفاقية تعاون مع مركز الإسعاف الجوي الأردني للسنة الثالثة على التوالي، وقد وقع الاتفاقية عن مركز الإسعاف الجوي الأردني، رئيس مجلس الإدارة العميد الركن الطيار زيد علي النقـرش، وعن المستشفى التخصصي، رئيس هيئة المديرين الدكتور فوزي الحموري؛ حيث إن المستشفى التخصصي أول مستشفى في الأردن يوفر لموظفيه وعائلاتهم خدمة الإسعاف الجوي في الحالات الحرجة بالتعاون مع مركز الإسعاف الجوي الأردني منذ العام 2018.

يقوم بموجب هذه الاتفاقية مركز الإسعاف الجوي بنقل الحالات المرضية الحرجة للأطباء وموظفي المستشفى وعائلاتهم من المناطق النائية أو البعيدة عن مراكز تلقي الخدمة بواسطة طائرات مروحية مجهزة ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية إلى المستشفى التخصصي، انسجاماً مع رؤى المستشفى التخصصي في منح أطبائه وموظفيه أفضل المزايا والخدمات. وفي تعليقه على هذا التعاون، قال العميد الركن الطيار زيد علي النقـرش قائد سلاح الجو الملكي/ رئيس مجلس إدارة مركز الإسعاف الجوي: “يشكل مثل هذا التعاون نموذجاً للدور الاجتماعي لمؤسساتنا الوطنية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم”. كما أكد حرص قيادة سلاح الجو الملكي على تأدية الأدوار الموكلة اليها في المجالات الطبية ومتابعة الإجراءات اللازمة وخصوصاً في ظل جائحة كورونا.

ومن جانبه، أثنى رئيس هيئة المديرين للمستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري، على أهمية توفير خدمة الإسعاف الجوي لدورها المهم في إنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة التي تستدعي النقل السريع تماشياً مع مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في إنشاء مركز الإسعاف الجوي الأردني. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة المسؤولية المجتمعية للمستشفى التخصصي تجاه موظفيه وعائلاتهم ولدعم نشاطات مركز الإسعاف الجوي الأردني.

وعبر الدكتور الحموري عن سعادته وإعجابه بالتعاون والشراكة الوطيدة بين مركز الإسعاف الجوي الأردني والمستشفى التخصصي القائمة منذ تأسيسه، فقد تم نقل العديد من المرضى من خلال الإسعاف الجوي الى مهبط المستشفى التخصصي، وأيضا يوجد تعاون في مجال تدريب كوادر المستشفى على التعامل مع حالات الإسعاف الجوي.

ومن الجدير بالذكر أن المستشفى التخصصي لديه مهبط لطائرات الإسعاف الجوي منذ العام 2015 ضمن أعلى المواصفات العالمية، وذلك لتقديم خدمات الإسعاف الطبي بواسطة طائرات مجهزة تجهيزاً عالياً خدمةً للمرضى الأردنيين والعرب والأجانب.