“التخصصي” يستخدم أول روبوت آلي للتعقيم في الأردن



عمان- المستشفى التخصصي، لأول مرة في الأردن، يستخدم أول روبوت للتعقيم UVD-Robot ذاتي القيادة لتوفير أفضل وسائل التعقيم في العالم من دون تدخل بشري، والذي يقضي على 99.99 % من الجراثيم والفيروسات ومن ضمنها فيروس كورونا خلال عشر دقائق فقط.

وذلك حرصاً من المستشفى التخصصي على توفير بيئة أكثر أماناً لمراجعيه وزواره، ونظراً لتخصيصه قسما خاصا لمعالجة مرضى فيروس كورونا، فارتأت إدارة المستشفى التخصصي إدخال التكنولوجيا الحديثة لمحاربة فيروس كورونا من خلال شراء روبوت التعقيم UVD-Robot الذي تم تصميمه خصيصاً للمستشفيات.

يقوم الروبوت UVD-Robot بتعقيم شامل لغرف المرضى، وغرف العمليات، والعناية المركزة، وأقسام العزل والذي يعمل من خلال الأشعة فوق البنفسجية وبـ360 درجة؛ حيث يمكنه القضاء على 99.99 % من الجراثيم والفيروسات، بهدف منع انتشار العدوى وحماية مقدمي الرعاية الصحية والمرضى في وطننا الحبيب. ويذكر أن المستشفى التخصصي كان قد وفر سابقاً بوابات التعقيم على مداخل المستشفى كافة، وتوفير بيئة آمنة لفحص فيروس كورونا وبدقة عالية باستخدام تقنية PCR وعن طريق محطة فحص كورونا Drive Thru Station، وقد توجت إنجازاته وجهوده في مكافحة جائحة كورونا مؤخراً بجائزة “Elite Plus Hospital” من اتحاد المستشفيات العربية.

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