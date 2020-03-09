“التخطيط”: اقتراض “الكهرباء الوطنية” من البنك الدولي مجرد مقترح

سماح بيبرس

عمان- قال الناطق الاعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي إنّ مشروع البنك الدولي الذي سيموّل شركة الكهرباء الوطنية هو مجرد مقترح لم يكتمل بعد، ولم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأنه إلى البنك الدولي سواءً من قبل الشركة أو الحكومة الأردنية وذلك إلى حين الخروج بتصور نهائي للتعامل مع مديونية شركة الكهرباء الوطنية ‏ودراسة كافة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأشار المجالي في بيان صادر عن الوزارة اليوم أنّ المقترح “غير الرسمي” تضمن توفير تمويل للشركة يتضمن قرض ميسر بقيمة (200) مليون دولار وضمانات قروض كجزء من تمويل أكبر منوي استقطابه من مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية لمعالجة مديونية الشركة من خلال إعادة هيكلة المديونية واستبدال الدين التجاري القائم بتمويل دولي ميسر بأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد أطول وأقل كلفة، يحقق الاستدامة المالية للشركة ويخفض من كلف التمويل الحالية.

وكانت “الغد” قد نشرت أمس أنّ البنك الدولي يدرس حاليا تقديم قرض للأردن لدعم مشروع بعنوان “إصلاحات قطاع الكهرباء الأردني وضمان إعادة جدولة الديون”، وذلك بمبلغ يقدّر بـ350 مليون دولار.

ووفقا للبنك فإنّ تكلفة المشروع الكلية تقدّر بـ 2.9 مليار دولار، دون أن يتم ايضاح أي تفاصيل أخرى سوى أنّ المشروع “قيد الاعداد” وأن الموافقة على المشروع ستقرر “حتى تاريخ العرض على مجلس المديرين التنفيذيين”.

ويشار هنا الى أنّ قطاع الطاقة الكهربائية يعاني من ديون وخسائر حيث تقدر الخسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة بـ5 مليارات دينار.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد أنهت العام الماضي دراسة إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية ورفعتها إلى رئاسة الوزراء وذلك ضمن توجه الحكومة لإعداد دراسة شاملة لهيكلة التعرفة الكهربائية للتخلص من السلبيات والتشوهات الحالية في التعرفة، بحسب ما أكدته الحكومة سابقا ووفقا لبدائل عدة تعكس الكلف الحالية للنظام الكهربائي؛ حيث أعلنت أنها تدرس إعادة النظر في التعرفة الكهربائية التي أقرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، في وقت سابق، أنها “مشوهة”، إضافة إلى بند أسعار الوقود.

وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي عن العام 2018، أن هذه الدراسة أعدت بالتعاون مع الشركة الاستشارية الاسبانية ميركادوس وبمنحة من الوكالة الفرنسية AFD عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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