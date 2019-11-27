“التخطيط” تدعم تكية أم علي بنصف مليون دينار

عمان- الغد- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي ومدير عام تكية أم علي السيد سامر بلقر على اتفاقية تساهم بموجبها الوزارة وللمرة الرابعة في تمويل برنامج تكية أم علي لمكافحة الفقر الغذائي في المناطق ذات الخصوصية التنموية بمبلغ (500) ألف دينار أردني.

ويأتي التمويل من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 ليستهدف الأسر الأشد فقرا في المناطق ذات الخصوصية التنموية التي بحاجة الى تدخلات حكومية وتزويدها بطرود غذائية تتضمن مواد أساسية لهذه الأسر.

وشكر وزير التخطيط والتعاون الدولي صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين والقائمين على إدارة برامج وعمليات تكية أم علي، على اسهاماتهم المهمة في برنامج مكافحة الفقر الغذائي الرامي الى تحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة في مختلف مناطق تواجدهم.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية وللمرة الرابعة، تأتي انطلاقا من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (حفظه الله) الدائمة والمستمرة لتأمين الحياة الكريمة لكافة أبناء هذا الوطن وتحسين المستوى المعيشي لهم في كافة المحافظات.

ومن جانبه، قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر على :”نعتز بشراكتنا مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام الرابع على التوالي مؤكداً بأن هذه الشراكة تمثل أفضل نموذج للشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفق منهجية تشاركية تهدف لخدمة الأسر الأشد فقراً في المملكة.

وأضاف: ” من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمساهمة في برنامج الدعم الغذائي المستدام الخاص بتكية أم علي وايصال الدعم الغذائي للمناطق ذات الخصوصية التنموية والبالغ عددها خمسة وثلاثون منطقة في كافة محافظات المملكة من خلال طرود غذائية تصلها شهرياً وعلى مدار العام تفي باحتياجات الأسرة الغذائية”.