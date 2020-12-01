“التخطيط”: تمويل 39 مشروعا إنتاجيا جديدا للمتقاعدين العسكريين

عمان-الغد- أقرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين، تمويل 39 مشروعا إنتاجيا جديدا لأفراد المتقاعدين العسكريين.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن التمويل يأتي ضمن حزمة مشاريع برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وضمن المحفظة الإقراضية التي صممتها وأسستها الوزارة لتمويل وتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل وموفرة فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وأبناء المجتمعات المحلية.

وأشار الشريدة إلى أن الوزارة رصدت خلال الأعوام 2018-2020، 3 ملايين دينار لهذه المحفظة الإقراضية من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره الوزارة.

وأضاف أنه تم تمويل 623 مشروعا في ألوية ومحافظات المملكة كافة، وسيتم قبل نهاية هذا العام الانتهاء من تمويل وإقرار حوالي 50 مشروعا إضافيا جديدا؛ حيث سيتم توفير ما لا يقل عن 1100 فرصة عمل دائمة للمتقاعدين العسكريين وأبناء المجتمعات المحلية في مختلف المناطق.

وأوضح الوزير أن التمويل لهذه المشاريع سيوفر بأسلوب القرض الحسن وسيتم تقديم التسهيلات كافة اللازمة لنجاح واستدامة هذه المشاريع بدءا من دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم أشكال الدعم الفني والاستشاري والتدريبي إن تطلب، إضافة إلى متابعة التنفيذ والتشغيل لها من خلال مراكز “إرادة” التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

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